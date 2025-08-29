बीयर कंपनी खोलना चाहती हैं तमन्ना और डायना, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? 'डू यू वाना पार्टनर' ट्रेलर रिलीज

Do You Wanna Partner Trailer: तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की मचअवेटेड कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' का धमाकेदार ट्रेलर आउट हो गया है. ये कहानी दो लड़कियों की है जो एक स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहती है. जो बीयर बनाती है. इसके बाद शुरू होती है एक मजेदार और हाई-एनर्जी सफर. जिसमें बीयर के दिग्गजों, माफिया और ऐसे-ऐसे जुगाड़ सामने आते हैं. जिसे इन दोनों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था. इस ट्रेलर को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

बीयर की स्टार्टअप कंपनी

लेकिन सवाल यह है क्या वे यह इस मेंटेलिटी को तोड़ पाएंगी कि महिलाएं बीयर नहीं बना सकतीं? क्या वे अपने खुद के बुने हुए जाल से निकल पाएंगी? या उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? 'डू यू वाना पार्टनर' सीरीज के ट्रेलर में यही सब दिखाया गया है. इस सीरीज में दो दोस्तों की दुनिया और उनकी एक साथ कंपनी शुरू करने की चाहत उन्हें कहां से कहां तक ले जाती है. यही इस सीरीज की कहानी है.

कौन कौन है इसमें?

'डू यू वाना पार्टनर' सीरीज के प्रोड्यूसर करण जौहर है. जबकि इस सीरीज का निर्देशन कॉलिन डी कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है. इसमें मुख्य भूमिकाओं में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नजर आएंगी. इसके साथ ही जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. डू यू वाना पार्टनर का प्रीमियर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा.

30 साल में पहली बार धर्मेंद्र की बीवी प्रकाश कौर से ईशा देओल का हुआ सामना-आमना, देखते ही...

12 सितंबर को होगी स्ट्रीम

इस सीरीज के निर्देशन ने कहा- 'इसका निर्देशन करना मेरे लिए एक रोमांचक और रचनात्मक सफर रहा है.सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाली बात यह थी कि इसमें ऐसी कहानी कहने का मौका मिला जहां महिलाएं अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को उस क्षेत्र में जीती हैं, जो परंपरागत रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता है. '