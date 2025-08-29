बीयर कंपनी खोलना चाहती हैं तमन्ना और डायना, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? 'डू यू वाना पार्टनर' ट्रेलर रिलीज
Advertisement
trendingNow12901554
Hindi Newsबॉलीवुड

बीयर कंपनी खोलना चाहती हैं तमन्ना और डायना, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? 'डू यू वाना पार्टनर' ट्रेलर रिलीज

Tamannaah Bhatia और डायना की सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज के ट्रेलर में दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है. जो बीयर की स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहती हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डू यू वाना पार्टनर ट्रेलर रिलीज
डू यू वाना पार्टनर ट्रेलर रिलीज

Do You Wanna Partner Trailer: तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की मचअवेटेड कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' का धमाकेदार ट्रेलर आउट हो गया है. ये कहानी दो लड़कियों की है जो एक स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहती है. जो बीयर बनाती है. इसके बाद शुरू होती है एक मजेदार और हाई-एनर्जी सफर. जिसमें बीयर के दिग्गजों, माफिया और ऐसे-ऐसे जुगाड़ सामने आते हैं. जिसे इन दोनों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था. इस ट्रेलर को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. 

बीयर की स्टार्टअप कंपनी
लेकिन सवाल यह है  क्या वे यह इस मेंटेलिटी को तोड़ पाएंगी कि महिलाएं बीयर नहीं बना सकतीं? क्या वे अपने खुद के बुने हुए जाल से निकल पाएंगी? या उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? 'डू यू वाना पार्टनर' सीरीज के ट्रेलर में यही सब दिखाया गया है. इस सीरीज में दो दोस्तों की दुनिया और उनकी एक साथ कंपनी शुरू करने की चाहत उन्हें कहां से कहां तक ले जाती है. यही इस सीरीज की कहानी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कौन है इसमें?

'डू यू वाना पार्टनर' सीरीज के प्रोड्यूसर करण जौहर है. जबकि इस सीरीज का निर्देशन कॉलिन डी कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है. इसमें मुख्य भूमिकाओं में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नजर आएंगी. इसके साथ ही जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. डू यू वाना पार्टनर का प्रीमियर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा.

30 साल में पहली बार धर्मेंद्र की बीवी प्रकाश कौर से ईशा देओल का हुआ सामना-आमना, देखते ही...

 

12 सितंबर को होगी स्ट्रीम

इस सीरीज के निर्देशन ने कहा- 'इसका निर्देशन करना मेरे लिए एक रोमांचक और रचनात्मक सफर रहा है.सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाली बात यह थी कि इसमें ऐसी कहानी कहने का मौका मिला जहां महिलाएं अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को उस क्षेत्र में जीती हैं, जो परंपरागत रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता है. '

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Tamannaah BhatiaDiana PentyDo You Wanna Partner Series

Trending news

वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
;