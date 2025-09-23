धमाकेदार है 1 मिनट 23 सेकेंड का 'मस्ती 4' का टीजर, रितेश-आफताब-विवेक ने की इतनी मस्ती, देखकर आपको भी होगी जलन

Mastiii 4 Teaser Out: फिर से मस्ती कराने वाली फिल्म 'मस्ती 4' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में एक बार फिर से रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके टीजर में पहली तीन फिल्मों की झलक दिखाई गई है. इसके बाद 'मस्ती-4' के बारे में बताया जाता है. टीजर में फिर से आफताब का किरदार को हर बार की तरह एक आइडिया आता है. इस पर विवेक ओबेरॉय उन्हें आगाह करते हैं कि जब-जब ऐसा हुआ, उनके साथ कुछ न कुछ कांड हुआ है.

जबरदस्त है टीजर

टीजर में तीनों दोस्त फिर से लड़कियों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं. यानी इस बार भी तीनों दोस्त मिलकर फिल्म में कुछ मजेदार करने वाले हैं. आफताब का किरदार इसमें कहता भी है कि पार्ट-1, 2 और 3 को भूल जाइए, अब होगी मस्ती-4.टीजर को देखकर लोगों को इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों की यादें ताजा हो जाएंगी. इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

21 नवंबर को होगी रिलीज

'मस्ती 4' के लेखक और निर्देशक मिलाप जावेरी हैं. इसके टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'पहली की थी मस्ती, फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4. इस बार शैतानी, दोस्ती और कॉमेडी सब 4 गुना होगी. टीजर देखें यहां. यह फिल्म 21 नवंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

शादी के 4 साल होने से पहले कैटरीना-विक्की ने ऐलान की प्रेग्नेंसी, बड़े से बेबी बंप को प्यार से देखते नजर आए होने वाले पापा

इस बार ये होगा अलग

डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इस बार एक अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं के भी अफेयर दिखाए जाएंगे. मगर, इसमें कोई वल्गर सीन नहीं होगा. बस होगी तो ढेर सारी मस्ती और कॉमेडी. इस फिल्म को अमर झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया, एकता कपूर, शोभा कपूर, और उमेश कुमार भंसाल ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है।