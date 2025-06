Housefull 5 X Review: लोगों को कैसी लगी अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म? धड़ाधड़ शेयर कर रहे रिव्यू, बोले- ‘बड़ा मजा आया..’

Housefull 5 Movie X Review: कॉमेडी से भरपूर फिल्म ‘हाउसफुल 5’ आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस बार कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के ईद-गिर्द घूमती है. फिल्म की स्टारकास्ट इतनी बड़ी है कि पिछली हाउसफुल फिल्मों को भी पीछे छोड़ दे. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया और रणजीत बेदी जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं.

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका यूनिक एंडिंग आइडिया. फिल्म में दो अलग-अलग एंडिंग्स रखी गई हैं, जिसमें अलग कातिल का खुलासा होता है. यानी दर्शकों को अलग-अलग थिएटर्स में जाकर फिल्म को दो बार देखना पड़ेगा, ताकि दोनों क्लाइमेक्स देख सकें. फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि फिल्म कितना कमा सकती है, लेकिन दर्शक अगर पहली बार में ही फिल्म से बोर हो गए तो दूसरी बार जाने का मन नहीं बनाएंगे. ऐसे में फिल्म की कहानी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए तभी ये नया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाएगा.

#Housefull5 is a hilarious joyride! #Akshay's comic timing is gold, stealing every scene wth his expression. Entire cast delivers great performances, wth crackling chemistry n lol moments. The ultimate songs are catchy n vibrant, perfectly matching the film’s high-octane vibe. pic.twitter.com/4MEfrt60HY — (@AdrRishi) June 5, 2025

लोगों को कैसी लगी फिल्म?

जो लंबे समय से इत फिल्म का इंतजार कर रहे थे वो इसके सिनेमाघरों में आते ही फर्स्ड डे फर्स्ट शो देखने पहुंच गए. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भर-भरकर अपने रिव्यूज भी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू देते हुए लिखा, 'ये फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का धमाका है! अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है. हर सीन में वो छा जाते हैं. पूरी कास्ट ने शानदार काम किया है और सभी के बीच की केमिस्ट्री मजेदार है. गाने भी एनर्जेटिक और फिल्म के मस्ती भरे मूड से मेल खाते हैं'.

#Housefull5Review : Film starts well and delivers what it promises — entertainment, suspense, and a bit of chaos. There's a lot of confusion in the second half, but it’s still fun to watch, and it delivers entertainment that’s what matters. The star cast… pic.twitter.com/nAyr4a8CwS — Asad (@KattarAaryan) June 5, 2025

दूसरे यूजर्स अपना रिव्यू बताते हुए लिखा, 'फिल्म की शुरुआत अच्छी है और जो वादा किया था, वही देती है – एंटरटेनमेंट, थ्रिल और हल्का-फुल्का कन्फ्यूजन. दूसरे हाफ में चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं, लेकिन फिल्म देखते वक्त मजा आता है. पूरी स्टारकास्ट मजबूत है और सभी ने बढ़िया काम किया है. अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग उबाऊ पल को भी मजेदार बना देती है. रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन भी हमेशा की तरह शानदार हैं. फीमेल लीड्स ने भी अच्छा काम किया है. म्यूजिक फिल्म को और शानदार बनाता है'.

#Housefull5Review

Tarun Mansukhani reinvents the franchise with a clever twist of murder mystery layered over tried-and-tested slapstick comedy. The film stays loyal to its genre — loud, chaotic, and unapologetically massy.@akshaykumar commands the screen with ease,… pic.twitter.com/S8SS7BiAYN — Vinay Prabhakar Yaduvanshi (@akkivinaya) June 5, 2025

एक और यूजर ने अपना रिव्यू देते हुए लिखा, 'तरुण मनसुखानी ने इस बार ‘हाउसफुल’ सीरीज को एक नया ट्विस्ट दिया है – मर्डर मिस्ट्री और हंसी मजाक का तगड़ा कॉम्बिनेशन. फिल्म का प्लॉट थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन जोक्स और एनर्जी से भरपूर है. एक ट्विस्ट ऐसा आता है जब असली कातिल का खुलासा होता है – जो काफी चौंकाने वाला है'. एक और यूजर ने अपनी बात रखते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘मैंने H5A देखा और बहुत मजा आया, अब पार्ट B का इंतजार है’.