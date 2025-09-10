कोर्ट रूम में भिड़े दोनों जॉली, आखिर कौन है क्लाइंट चोर? Jolly LLB 3 ट्रेलर रिलीज
Advertisement
trendingNow12916436
Hindi Newsबॉलीवुड

कोर्ट रूम में भिड़े दोनों जॉली, आखिर कौन है क्लाइंट चोर? Jolly LLB 3 ट्रेलर रिलीज

Jolly LLB 3 का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आउट हो गया है. जिसमें दोनों जॉली एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. इस ट्रेलर को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है और इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉली एलएलबी 3 ट्रेलर आउट
जॉली एलएलबी 3 ट्रेलर आउट

Jolly LLB 3 Trailer: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर आउट हो गया है. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक दोनों जॉली के बीच मारधाड़ से लेकर फिल्म की कहानी का एक इमोशनल पार्ट भी दिखाया गया है जो आपको सीट से चिपकाए रखेगा. 3 मिनट 5 सेकेंड के ट्रेलर को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 

इस बार गंभीर विषय

इस बार कहानी और भी गंभीर और संवेदनशील विषय को उठाती नजर आती है, जिसमें दो जॉली,अक्षय कुमार और अरशद वारसी, आमने-सामने हैं. ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर और इमोशनल डायलॉग से होती है- 'मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत में मिली,वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

आपस में भिड़ेंगे दोनों जॉली

इस वॉयसओवर के साथ दंगों और पुलिस के लाठीचार्ज और कई सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया है. ट्रेलर में इसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है,जो स्कूटर चलाते नजर आते हैं. वह पैसों के बदले में अपने असिस्टेंट से कहते हैं-कोई जॉली बोले तो उसे मेरे पास ही लेकर आना.'अक्षय कुमार की वाइफ के रोल में हुमा कुरैशी हैं जो शराब की लत से जूझ रही हैं.अरशद वारसी एक बार फिर वकील के किरदार में हैं, जो खुद को बेहद बिजी बताते हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई काम नहीं है.

 

 

कौन है क्लाइंट चोर?

ट्रेलर में अक्षय और अरशद एक ही क्लाइंट को लेकर भिड़ते भी दिखते हैं. अरशद अक्षय को 'क्लाइंट चोर' तक कह देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है. फिल्म की कहानी में एक जमीन विवाद को मुख्य रूप से दिखाया गया है, जिसमें खेतान साहब, जिनका किरदार गजराज राव निभा रहे हैं, एक प्रभावशाली भूमिका में है.

2 घंटा 40 मिनट की वो खूंखार फिल्म, जिसने दो फिल्मों का आते ही कर दिया बंटाधार, 13 सितारों का एक साथ फेल हो गया स्टारडम, रेटिंग 8.5

 

19 सितंबर को होगी रिलीज
अक्षय कुमार खेतान साहब से मिलने के लिए किसी से गुजारिश करते हैं. चौंकाने वाला मोड़ तब आता है, जब खेतान साहब खुद अक्षय से मिलने पहुंचते हैं. इस केस को लेकर अक्षय और अरशद एक बार फिर आमने-सामने आते हैं. कोर्टरूम में दोनों वकीलों के बीच की बहस, रणनीति और नोकझोंक कहानी को दिलचस्प मोड़ देती है. ट्रेलर में अमृता राव भी नजर आईं.'जॉली एलएलबी 3' 19 सितबंर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Jolly LLB 3Akshay Kumar

Trending news

'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
;