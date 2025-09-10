कोर्ट रूम में भिड़े दोनों जॉली, आखिर कौन है क्लाइंट चोर? Jolly LLB 3 ट्रेलर रिलीज

Jolly LLB 3 Trailer: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर आउट हो गया है. इस ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक दोनों जॉली के बीच मारधाड़ से लेकर फिल्म की कहानी का एक इमोशनल पार्ट भी दिखाया गया है जो आपको सीट से चिपकाए रखेगा. 3 मिनट 5 सेकेंड के ट्रेलर को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

इस बार गंभीर विषय

इस बार कहानी और भी गंभीर और संवेदनशील विषय को उठाती नजर आती है, जिसमें दो जॉली,अक्षय कुमार और अरशद वारसी, आमने-सामने हैं. ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर और इमोशनल डायलॉग से होती है- 'मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत में मिली,वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को.'

आपस में भिड़ेंगे दोनों जॉली

इस वॉयसओवर के साथ दंगों और पुलिस के लाठीचार्ज और कई सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया है. ट्रेलर में इसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है,जो स्कूटर चलाते नजर आते हैं. वह पैसों के बदले में अपने असिस्टेंट से कहते हैं-कोई जॉली बोले तो उसे मेरे पास ही लेकर आना.'अक्षय कुमार की वाइफ के रोल में हुमा कुरैशी हैं जो शराब की लत से जूझ रही हैं.अरशद वारसी एक बार फिर वकील के किरदार में हैं, जो खुद को बेहद बिजी बताते हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई काम नहीं है.

कौन है क्लाइंट चोर?

ट्रेलर में अक्षय और अरशद एक ही क्लाइंट को लेकर भिड़ते भी दिखते हैं. अरशद अक्षय को 'क्लाइंट चोर' तक कह देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है. फिल्म की कहानी में एक जमीन विवाद को मुख्य रूप से दिखाया गया है, जिसमें खेतान साहब, जिनका किरदार गजराज राव निभा रहे हैं, एक प्रभावशाली भूमिका में है.

19 सितंबर को होगी रिलीज

अक्षय कुमार खेतान साहब से मिलने के लिए किसी से गुजारिश करते हैं. चौंकाने वाला मोड़ तब आता है, जब खेतान साहब खुद अक्षय से मिलने पहुंचते हैं. इस केस को लेकर अक्षय और अरशद एक बार फिर आमने-सामने आते हैं. कोर्टरूम में दोनों वकीलों के बीच की बहस, रणनीति और नोकझोंक कहानी को दिलचस्प मोड़ देती है. ट्रेलर में अमृता राव भी नजर आईं.'जॉली एलएलबी 3' 19 सितबंर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

