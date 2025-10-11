किसी के लिए मंदिर, तो किसी के लिए मकबरा... क्या है ताज महल के पीछे का सच? 21 दिन बाद सब राज खोलेगी ये फिल्म

Paresh Rawal The Taj Story: हम यहां परेश रावल की आने वाली फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ की बात कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. दर्शक और इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे मशहूर स्मारक और 7 अजूबों में से एक ताज महल की अनसुनी कहानियां दिखाई जाने वाली है, जिसके पीछे का सच हर कोई जानना चाहता है. हाल ही में फिल्म का नया टीजर जारी किया गया है, जिसे परेश रावल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

टीजर सामने आते ही ये इंटरनेट पर छा गया और लोगों में इस फिल्म के लिए जिज्ञासा बढ़ गई. परेश रावल ने ‘द ताज स्टोरी’ का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हर एम्पायर में एक सीक्रेट रूम होता है. इस अक्टूबर ताजमहल के सबसे बड़ी मिस्ट्री का ताला खुलने वाला है. क्या आप अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं?”. उन्होंने बताया कि फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. टीजर देखने के बाद लोग कहानी को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं.

Every empire has a secret chamber.

This October, the lock is about to break on the Taj Mahal's biggest mystery.

Dare to look inside?#TheTajStoryTeaser Out Now! Add Zee News as a Preferred Source Unveil the facts with #TheTajStory on 31st October in cinemas near you! L pic.twitter.com/6uT6i0vpTe — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) October 9, 2025

जारी हुआ ‘द ताज स्टोरी’ का टीजर

लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ताजमहल का कौन सा राज या मिस्ट्री सामने आने वाली है? टीजर की शुरुआत में परेश रावल का किरदार ताजमहल की खूबसूरती और उसके इतिहास की तारीफ करता नजर आता है. वे कहते हैं कि किसी के लिए ये एक मकबरा है, तो किसी के लिए मंदिर. इसी दौरान बैकग्राउंड में अजान और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जो माहौल को मिस्टीरियस बना देती है. इसके बाद वे कैमरे की ओर देखकर पूछते हैं, “आपको क्या लगता है, इसकी कहानी क्या है?”.

2 घंटे 45 मिनट की फिल्म, हीरो ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, 8 दिन में मालामाल हुए मेकर्स, छुटाए बाकियों के छक्के, नहीं दे पाया कोई टक्कर

दमदार डायलॉग से होती है टीजर की शुरुआत

इस डायलॉग को सुनते ही दर्शकों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं. फिल्म को स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है. इसमें सीए सुरेश झा निर्माता हैं, जबकि कहानी और निर्देशन का जिम्मा तुषार अमरीश गोयल ने संभाला है. फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेश्याम हैं. इस फिल्म की पहली झलक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखाई गई थी. कहा जा रहा है कि फिल्म में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे पहलू दिखाए जाएंगे, जिनके बारे में आम जनता ने पहले कभी नहीं सुना होगा.

काफी सेंसिटिव है फिल्म की कहानी

इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में कई महीने लग गए. इसकी वजह थी फिल्म की सेंसिटिव कहानी, जो ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक से जुड़ी है. सेंसर बोर्ड ने निर्देशक और निर्माता से फिल्म में किए गए दावों से जुड़ी कई प्रमाणिक जानकारियां और दस्तावेज मांगे थे. इन सबकी जांच के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट मिला. इसलिए फिल्म का सफर भी इसके विषय की तरह ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा. इस फिल्म में एक बड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली हैं.

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

बता दें, ‘द ताज स्टोरी’ में परेश रावल के साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार एक साथ अपने दमदार अभिनय का हुनर दिखाएंगे. जिनमें जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ, नमित दास, वीना झा, लतिका वर्मा, स्वर्णिम और सर्वग्य शामिल हैं. फिल्म में ताजमहल से जुड़े रहस्यों और उससे जुड़ी अनकही बातों को एक नए नजरिए से दिखाया गया है. अब देखना होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितना प्रभावित करती है और ताजमहल की इस रहस्यमयी कहानी को किस अंदाज में पेश करती है.