‘दोनों में ज्यादा फर्क नहीं...’ ‘जटाधारा’ की रिलीज से पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कुछ ऐसा, हो गया वायरल

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी नई अपकमिंग फिल्म ‘जटाधारा’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जो 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसी बीच एक्ट्रेस ने तेलुगु फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कहा, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने कहा कि...
Trending Photos
Sonakshi Sinha On Telugu Industry: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपने तेलुगु डेब्यू को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. वे जल्द ही फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म ‘जटाधारा’ में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिल्म में सोनाक्षी एकदम अलग अवतार में नजर आने वाली हैं. साथ ही उनके साथ फिल्म में सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी नजर आएंगे. ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जो सोनाक्षी के लिए साउथ सिनेमा में पहला बड़ा कदम है.
फिल्म की रिलीज से पहले सोनाक्षी जमकर प्रमोशन में लगी हैं और तेलुगु इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस को लेकर काफी उत्साहित भी दिख रही हैं. अपने एक हालिया इंटरव्यू में सोनाक्षी ने बताया कि उन्हें रीजनल सिनेमा को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आ रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘जटाधारा’ उनके लिए एक नया और रोमांचक एक्सपीरियंस रहा’. सोनाक्षी ने बताया कि ये फिल्म काफी डार्क और लेयर्ड है, जो अब तक किए गए उनके किरदारों से बिल्कुल अलग है. इससे पहले वे तमिल फिल्म ‘लिंगा’ में नजर आ चुकी हैं.
सोनाक्षी ने जमकर की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ
हालांकि, ‘जटाधारा’ उनकी पहली तेलुगु फिल्म है. सोनाक्षी ने ये भी बताया कि वे हमेशा से साउथ की फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के चलते ये पॉसिबल नहीं हो पाया. अब जब उन्हें ‘जटाधारा’ जैसी कहानी मिली, तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया. उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए कहा कि वहां का काम करने का तरीका काफी प्रोफेशनल और डिसिप्लिन वाला है. जब सोनाक्षी से पूछा गया कि हिंदी और तेलुगु सिनेमा के काम करने के तरीके में क्या फर्क है?
मुस्लिम एक्ट्रेस से ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, बेटी के सामने हुई शर्मनाक हरकत, कहा- 'मेरा हाथ पकड़ा और.....'
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बताया प्रोफेशनल और डिसिप्लिन
तो उन्होंने बताया, ‘दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तेलुगु फिल्मों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है’. उन्होंने कहा कि वहां का वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर है और बॉलीवुड को इससे सीखने की जरूरत है. सोनाक्षी ने आगे बताया, ‘अगर कोई एक्टर सुबह 9 बजे शूट पर आता है, तो शाम 6 बजे के बाद शूट करने की इजाजत नहीं होती. ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे सभी को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है’. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अक्सर शूटिंग देर रात तक चलती है.
‘जटाधारा’ 2025 की बड़ी पैन इंडिया फिल्म
उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को अब बदलने की जरूरत है. बता दें, ‘जटाधारा’ इस साल की मोल्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं, जिसको बड़े लेवल की पैन इंडिया फिल्म माना जा रहा है. जिसमें सोनाक्षी, सुधीर और शिल्पा के अलावा दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकला और सुभलेखा सुधाकर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन शानदार तरीके से किया गया है और इसे हिंदी व तेलुगु दोनों भाषाओं में 7 नवंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.