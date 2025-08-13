शॉकिंग खबर! 'बागी 4' के सेट पर बड़ा हादसा, दो लोग 12 फीट ऊंचाई से गिरे नीचे, एक के हाथ में फ्रैक्चर तो दूसरे के सिर पर चोट

Baaghi 4 फिल्म के सेट से जुड़ी शॉकिंग खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पैच वर्क के शूट के दौरान दो लोग 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए. जिसके बाद हड़कंप मच गया.
Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की 2025 की मचअवेटेड फिल्म 'बागी 4' के सेट से बड़ी खबर है. जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के सेट पर हादसा हो गया है.करीबन 12 फीट की ऊंचाई से यूनिक के दो लोग नीचे गिर गए हैं. सूत्रों की मानें तो ये घटना मुंबई के मेड आइलैंड स्थि लक्ष्मी निवास में हुई. जहां फिल्म के पैच वर्क की शूटिंग चल रही थी. कहा जा रहा है कि पहले गाने की शूटिंग हुई जिसके बाद पैच वर्क शूट किया जाना था. इसी दौरान दो सदस्यों के साथ ये भयंकर हादसा हुआ.
अचानक बिगड़ गया था बैलेंस
रिपोर्ट के मुताबिक जो दो लोग नीचे गिरे उनके नाम शाहनवाज और शमीम हैं. ये दोनों स्टंट की तैयारी कर रहे थे. तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और ये हादसा हो गया. इस हादसे में शमीम के हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो वहीं शाहनवाज जो एक जूनियर आर्टिस्ट है उसके सिर और कमर पर चोट आई. इस घटना के तुरंत बाद प्रोडक्शन हाउस टीम ने दोनों को पास से अस्पताल में आनन-फानन में भर्ती कराया. शमीम का इलाज मलाड के अस्पताल में चल रहा है. जबकि शहनवाज को MRI के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया. इन दोनों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी प्राडक्शन हाउस ने ली है.
खतरे की बात नहीं
इस हादसे की पुष्टि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने ली. साथ ही बताया कि कि दोनों घायलों का इलाज जारी है. किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है.इस हादसे से सेट पर हड़कंप मच गया था. इस फिल्म का निर्देशन ए हर्षा ने किया है. इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा है. ये फिल्म इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार है जिसे देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है.
