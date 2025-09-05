न्यूड सीन्स और कंडोम वाले डायलॉग, 'बागी 4' के सीन पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची; टाइगर की फिल्म पर लगाए गए 23 कट्स
न्यूड सीन्स और कंडोम वाले डायलॉग, 'बागी 4' के सीन पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची; टाइगर की फिल्म पर लगाए गए 23 कट्स

Tiger Shroff Movie Baaghi 4 Scene: टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म 'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है. हालांकि, फिल्म के कॉन्टेंट पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद काफी बदलाव किए हैं.

Sep 05, 2025, 07:22 AM IST
न्यूड सीन्स और कंडोम वाले डायलॉग, 'बागी 4' के सीन पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची; टाइगर की फिल्म पर लगाए गए 23 कट्स

टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' पर सेंसर बोर्ड की गाज गिरी है. दरअसल, केंद्रीय फिल्‍म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्‍म में एक-दो नहीं, बल्‍क‍ि पूरे 23 कट्स लगाए हैं. वो तब जब जब पहले ही फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट दिया गया है. इनमें धार्मिक भावनाओं का खयाल रखते हुए भगवान और ईसा मसीह से जुड़े सीन्‍स, गाली-गलौज, खूनी दृश्यों और अश्‍लील इशारों से संबंध‍ित विजुअल और डायलॉग कट्स शामिल हैं.

फिल्म से हटवाए गए ये सीन्स

फिल्म के एक सीन में हीरो कॉफिन पर खड़ा है, जिसे डिलीट करवाया गया है. वहीं एक सीन में एक कैरेक्टर निरंजन दिए से सिगरेट जलाता है. उस सीन को भी हटाने के लिए कहा गया है. इसके अलावा एक सीन में लड़की के हिप पर हाथ को रगड़ा गया था, उसे भी रिप्लेस करवाया गया है. फिल्म में फ्रंटल न्यूड सीन्स भी थे, जिन्हें हटवाया गया है. इसके अलावा फिल्म में कटे हुए हाथ से सिगरेट जलाने के सीन को भी हटावाया गया है. ये पर्टिकुलर सीन 13 सेकंड का था. ईसा मसीह की मूर्ति पर चाकू फेंकने वाले सीन को हटा दिया गया.

सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कुछ डायलॉग में बदलाव करने के लिए कहा, जो उन्हें बहुत अश्लील लगे. इसके एक डायलॉग पर आप त्ति है, जिसमें कह रहा है’भाई तुझे कंडोम में ही रहना चाहिए था’ को बदल दिया गया, जिसमें ‘कंडोम’ शब्द को म्यूट कर दिया गया. ‘फिंगरिंग’ को एक इसके पर्यायवाची शब्द से बदल दिया गया. कुछ लाइनों की टोन को नरम कर दिया गया. फिल्म में बदलाव छोटे थे, पर रिलीज की मंजूरी पाने के लिए जरूरी थे. इन तमाम कट्स के बाद अब 'बागी 4' की रनटाइम 2 घंटे 43 मिनट से घटकर 2 घंटे 37 मिनट रह गई है.

‘बागी 4’ को लेकर लोग रोमांचित हैं. फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू जैसे सितारे हैं. यह कल 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी

;