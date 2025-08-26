सबके छक्के छुड़ाने 8 साल बाद लौट आया 'बाहुबली', Baahubali The Epic का धमाकेदार टीजर रिलीज, सारे रिकॉर्ड टूटना तय

SS Rajamouli अपनी रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म 'बाहुबली' के साथ एक बार फिर से लौट रहे हैं. लेकिन, इस बार अलग-अलग नहीं बल्कि एक फिल्म के साथ जिसका नाम है बाहुबली द एपिक. इसका टीजर आउट हो गया है जिसके बाद फैंस का एक्साइमेंट हाईलेवल पर है.
Baahubali The Epic Teaser Out: 'बाहुबली' फिल्म ऐसी मूवी है जिसके रिकॉर्ड को ब्रेक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. लेकिन, इस नामुमकिन काम को असलियत में बदलने के लिए एसएस राजामौली एक और फिल्म लेकर आ गए हैं. इस फिल्म का नाम बाहुबली द एपिक है. इसका टीजर राजामौली ने शेयर किया है जिसमें एक बार फिर बाहुबली दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं.
क्या होगा इस बार खास?
इस टीजर में 'बाहुबली' पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों को मिक्स करके बनाया गया है. जिसमें प्रभास को बाहुबली और राणा डग्गुबाती को भल्लालदेव के किरदार में देखा जा सकता है. बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है. यहां तक कि आज भी लोग इस फिल्म को बार-बार देखना पसंद करते हैं. ऐसे में राजामौली ने ऐलान किया है कि इन दोनों आइकॉनिक फिल्मों को जोड़कर 'बाहुबली: द एपिक' नाम से फिल्म पेश करेंगे.
31 अक्टूबर, 2025 को होगी रिलीज
फैंस को इस ऐलान ने पूरी तरह हैरान कर दिया है. साथ ही ही एक्साइटमेंट है कि वो इस बार क्या नया लेकर आने वाले हैं. बाहुबली बिना भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता के साथ, इसे कल्ट स्टेटस मिला है. इस फिल्म के जोरदार टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. ये फिल्म पोस्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होगी.
तोड़े थे रिकॉर्ड
बाहुबली फिल्म का पहला पार्ट 'बाहुबली:द बिगनिंग' साल 2015 में आई थी. इस फिल्म का कलेक्शन करीबन 650 करोड़ किया था. वहीं, दूसरे पार्ट ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म इस बार भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी.
