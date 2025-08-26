सबके छक्के छुड़ाने 8 साल बाद लौट आया 'बाहुबली', Baahubali The Epic का धमाकेदार टीजर रिलीज, सारे रिकॉर्ड टूटना तय
Advertisement
trendingNow12897662
Hindi Newsबॉलीवुड

सबके छक्के छुड़ाने 8 साल बाद लौट आया 'बाहुबली', Baahubali The Epic का धमाकेदार टीजर रिलीज, सारे रिकॉर्ड टूटना तय

SS Rajamouli अपनी रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म 'बाहुबली' के साथ एक बार फिर से लौट रहे हैं. लेकिन, इस बार अलग-अलग नहीं बल्कि एक फिल्म के साथ जिसका नाम है बाहुबली द एपिक. इसका टीजर आउट हो गया है जिसके बाद फैंस का एक्साइमेंट हाईलेवल पर है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाहुबली द एपिक फिल्म टीजर
बाहुबली द एपिक फिल्म टीजर

Baahubali The Epic Teaser Out: 'बाहुबली' फिल्म ऐसी मूवी है जिसके रिकॉर्ड को ब्रेक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. लेकिन, इस नामुमकिन काम को असलियत में बदलने के लिए एसएस राजामौली एक और फिल्म लेकर आ गए हैं. इस फिल्म का नाम बाहुबली द एपिक है. इसका टीजर राजामौली ने शेयर किया है जिसमें एक बार फिर बाहुबली दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 

क्या होगा इस बार खास?
इस टीजर में 'बाहुबली' पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों को मिक्स करके बनाया गया है. जिसमें प्रभास को बाहुबली और राणा डग्गुबाती को भल्लालदेव के किरदार में देखा जा सकता है.  बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है. यहां तक कि आज भी लोग इस फिल्म को बार-बार देखना पसंद करते हैं. ऐसे में राजामौली ने ऐलान किया है कि इन दोनों आइकॉनिक फिल्मों को जोड़कर 'बाहुबली: द एपिक' नाम से फिल्म पेश करेंगे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

31 अक्टूबर, 2025 को होगी रिलीज
फैंस को इस ऐलान ने पूरी तरह हैरान कर दिया है. साथ ही ही एक्साइटमेंट है कि वो इस बार क्या नया लेकर आने वाले हैं. बाहुबली बिना भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता के साथ, इसे कल्ट स्टेटस मिला है.  इस फिल्म के जोरदार टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. ये फिल्म पोस्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2025 को थिएटर में रिलीज होगी.

नए बंगले का वीडियो लीक होने पर गुस्से में लाल आलिया भट्ट, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास, बोलीं- क्या आप अपने घर के...

 

तोड़े थे रिकॉर्ड
बाहुबली फिल्म का पहला पार्ट 'बाहुबली:द बिगनिंग' साल 2015 में आई थी. इस फिल्म का कलेक्शन करीबन 650 करोड़ किया था. वहीं, दूसरे पार्ट ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म इस बार भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Baahubali The Epic FilmSS RajamouliPrabhas

Trending news

जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
rss
जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
;