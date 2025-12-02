Advertisement
18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे रणवीर सिंह की धमाकेदार फिल्म, रिलीज से पहले 'धुरंधर' पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, मिला 'A' सर्टिफिकेट

Ranveer Singh Dhurandhar CBFC Certificate: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म ने 2 दिसंबर को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 02, 2025, 10:47 PM IST
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को मिला A सर्टिफिकेट
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को मिला A सर्टिफिकेट

Dhurandhar CBFC Certificate: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. धुरंधर का आदित्य धर ने निर्देशन किया है. रणवीर सिंह की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है. इस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं. धुरंधर बीते 17 सालों की सबसे लंबी फिल्म बन गई है.

धुरंधर ने तोड़ा 17 सालों का रिकॉर्ड
'धुरंधर' का आधिकारिक रनटाइम 214 मिनट और 1 सेकंड (3 घंटे 34 मिनट एक सेकंड) है. बॉलीवुड के इतिहास में बीते 17 सालों में किसी भी बड़े बजट की हिंदी फिल्म का इतना लंबा टाइम नहीं रहा. लंबाई के मामले में धुरंधर ने साल 2008 में आई फिल्म 'जोधा अकबर' की बराबरी की है. जोधा अकबर फिल्म भी 214 मिनट की थी. निर्देशक आदित्य धर ने अपनी फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणवीर की पहली 'A' सर्टिफिकेट फिल्म 
रणवीर सिंह ने अपने 15 साल के शानदार करियर में अब तक किसी भी फिल्म के लिए 'A' सर्टिफिकेट नहीं मिला है. सीबीएफसी ने इस फिल्म को दिए सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि धुरंधर का विषय काफी डार्क, इंटेंस और मैच्योर है. फिल्म में दिखाई गई हिंसा के दृश्यों के कारण सेंसर बोर्ड ने धुरंधर को केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सही माना है. इस फिल्म में रणवीर सिंह एक दम अलग अंदाज में नजर आने वाले है. 

बोर्ड ने करवाए कई बदलाव
3 घंटे 34 मिनट 1 सेकंड की फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सीबीएफसी ने कई जरूरी बदलाव भी करवाए है और मेकर्स ने भी इन बदलावों के लिए अपनी सहमति जताई है. फिल्म के शुरुआती और दूसरे हिस्से में दिखाए गए अहिंसक दृश्यों को कम करने या बदलने के आदेश दिए हैं. फिल्म के पहले हाफ में कुछ हिंसा वाले विज्युअल्स को हटाकर उपयुक्त शॉट्स में बदला गया है. विवादों से बचने के लिए एक मंत्री के किरदार का नाम जरूरत के हिसाब से बदल देने की नसीहत भी दी गई. फिल्म में इस्तेमाल किए गए अपशब्द को बोर्ड के निर्देश पर म्यूट किया गया है. सीबीएफसी के निर्देशों का पालन करने के बाद मेकर्स ने फिल्म को और दमदार बनाने के लिए एक और कदम उठाया है. उन्होंने एंड क्रेडिट्स में म्यूजिक और कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी जोड़े हैं, जो फिल्म को काफी दिलचस्प बनाएंगे.

