'धुरंधर' देखने को बेताब 'किंग' डायरेक्टर, सोशल मीडिया शेयर किया धमाकेदार पोस्ट, मिनटों में रणवीर सिंह ने दिया जवाब, कहा- 'मैंने टिकट खरीद ली....'

Siddharth Anand Can't Wait to Watch Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. धुरंधर 5 दिसंबर यानी कल रिलीज होने वाली है. लोगों ने फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी बुक कर लिया है. यह फिल्म पहले ही अपनी कहानी-प्लॉट ट्विस्ट और धमाकेदार स्टारकास्ट के वजह से चर्चा में बनी हुई है.

फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड सिद्धार्थ आनंद

एक्शन फिल्म धुरंधर को देखने के लिए सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के नामी एक्टर-डायरेक्टर भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पठान फिल्म निर्माता निर्माता सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने धुरंधर फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद ली है. इस फिल्म को देखने के लिए वे काफी बेताब है.

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर किया पोस्ट

पठान फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल पर धुरंधर फिल्म के लिए पोस्ट किया. इस पोस्ट में सिद्धार्थ ने लिखा 'बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर कोई फिल्म देखने के लिए उत्साहित हूं. मैंने टिकट पहले से ही खरीद ली है. सीट पर बैठने का इंतजाम कर लिया है, पॉपकॉर्न ले आओ! टीम धुरंधर को गुड लक.' सिद्धार्थ के इस पोस्ट पर रणवीर सिंह ने कमेंट करने में कोई देरी नहीं की. तुरंत रिप्लाई देते हुए रणवीर सिंह ने लिखा 'आपका बहुत धन्यवाद, आपके फिल्म देखने के इंतजार में हूं.'

धांसू है फिल्म की कहानी

बता दें कि धुरंधर फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो असली घटनाओं, अंतरराष्ट्रीय तनावों और रॉ के गुप्त मिशनों खासकर ऑपरेशन ल्यारी से प्रेरित है. धुरंधर फिल्म की शूटिंग थाईलैंड, मुंबई, पंजाब और लद्दाख जैसे अलग-अलग लोकेशन पर की गई है. फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सेंसर बोर्ड ने धुरंधर फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के दौरान इसका रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट 1 सेकंड तय किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की लंबाई लगभग 20 सालों में बनी सबसे लंबी हिंदी फिल्मों में शामिल है. यह फिल्म साल 2008 में आई फिल्म 'जोधा अकबर' के रनटाइम के बराबर है.