कई किलों सोना दबाकर बैठी है धन पिशाची, क्या है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कनेक्शन? अष्टमी से पहले है चारों तरफ खौफ

Jatadhara Film Poster: बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए ऐसी फिल्म 'जटाधारा' आने वाली है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की रहस्यमयी कहानी और इसकी कथित अलौकिक शक्तियों के बारे में मिथकों से जुड़ी हुई है. इस फिल्म के नए पोस्टर को रिलीज किया गया है. जिसमें धना पिशाची का ऐसा अवतार पोस्टर में नजर आ रहा है जो कई किलो सोने से लदी हुई है.