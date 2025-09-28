Advertisement
कई किलों सोना दबाकर बैठी है धन पिशाची, क्या है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कनेक्शन? अष्टमी से पहले है चारों तरफ खौफ

सोनाक्षी सिन्हा की मचअवेटेड फिल्म 'जटाधारा' का बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही कोहराम मचा रही है. इस फिल्म का नया पोस्टर आउट हो गया है जिसमें पिशाची कई किलो सोने से लदी नजर आ रही है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:00 PM IST
जटाधारा न्यू पोस्टर
जटाधारा न्यू पोस्टर

Jatadhara Film Poster: बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए ऐसी फिल्म 'जटाधारा' आने वाली है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की रहस्यमयी कहानी और इसकी कथित अलौकिक शक्तियों के बारे में मिथकों से जुड़ी हुई है. इस फिल्म के नए पोस्टर को रिलीज किया गया है. जिसमें धना पिशाची का ऐसा अवतार पोस्टर में नजर आ रहा है जो कई किलो सोने से लदी हुई है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

