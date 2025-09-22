Kantara Chapter 1 Trailer: फैंस का इंतजार खत्म, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज; मेकर्स के रिलीज डेट का किया ऐलान

Kantara Chapter 1 Trailer OUT: ऋषभ शेट्टी की इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर आज सामने आ गया है. ट्रेलर रिलीज से पहले ही इसको लेकर फैंस में काफी उत्साह था और वो बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. अब ट्रेलर रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ट्रेंडिंग में आ गया है. ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है.

कंतारा: चैप्टर 1 का ट्रेलर आउट

कंतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स ने ट्रेलर में ज़्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है. इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैन्स के बीच जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि आखिर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में मेकर्स क्या नया दिखाने वाले हैं. लेकिन अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, क्योंकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है. कंताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेकर्स ने रिलीज डेट का किया ऐलान

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में आएगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुँचेगी. फिल्म 'कंताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है.