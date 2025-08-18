Thama Film: शेरनी बनकर लौटीं रश्मिका मंदाना, आंख में गुस्सा और रफ्तार तेज, साथ में दिखे आयुष्मान खुराना
Thama Film: शेरनी बनकर लौटीं रश्मिका मंदाना, आंख में गुस्सा और रफ्तार तेज, साथ में दिखे आयुष्मान खुराना

2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' से दो सितारों का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. इसमें रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना कैमरे के सामने किलर लुक देते हुए नजर आए. जिसके बाद फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:15 PM IST
थामा फिल्म पोस्टर
थामा फिल्म पोस्टर

Horror Comedy Film Thama: 'स्त्री' और 'मुंजया' फिल्म के बाद एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने जल्द आ रही है. 2025 की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम 'थामा' है. इस फिल्म से दो सितारों का लुक अनवील हो गया है. साथ ही फिल्म का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस फिल्म की रिलीज होने वाले मंथ और साल का ऐलान हुआ है. 

'थामा' से रश्मिका का गजब लुक

इस फिल्म का नाम 'थामा' है. 'थामा' में रश्मिका मंदाना के अलावा आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं. ये इन दोनों की एक साथ की पहली फिल्म है जिसमें दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे. 'थामा' फिल्म से रश्मिका मंदाना का लुक रिवील हो गया है. जिसमें वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं. हवा में लहराते हुए लंबे बाल और चेहरे पर गुस्सा लिए दिख रही हैं. इस पोस्टर को रिलीज करते हुए मैडॉक फिल्म्स ने लिखा- 'आपके सामने रश्मिका मंदाना आ रही हैं बतौर तड़का. रोशनी की एक पहली किरण.' 

आयुष्मान खुराना की फोटो

इसके अलावा आयुष्मान खुराना का लुक भी अनवील हो गया है. जिसमें वो एक टक देखते नजर आ रहे हैं. एक्टर के लुक को शेयर करते हुए लिखा गया- 'आयुष्मान खुराना को बतौर आलोक पेश कर रहे हैं. इंसानियत की आखिरी उम्मीद.'

कब आ रही है फिल्म?

थामा फिल्म का निर्देशन दिनेश विजान ने किया है. ये फिल्म इसी साल दीवाली पर रिलीज होगी. हालांकि डेट का ऐलान नहीं किया गया है. इन दोनों सितारों के लुक को रिलीज करते हुए लिखा- 'थामा की दुनिया कल 11.11 पर आने वाली है.'

7 एपिसोड की वो धांसू सीरीज, हर सीन में बदलती ऐसी कहानी..उखाड़ देती है सांसें, 6 साल से OTT पर कब्जा,मस्ट वॉच

फैंस एक्साइटेड

'थामा' से इन दोनों सितारों का लुक देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये तो हॉलीवुड वाइब दे रही है.' दूसरे ने लिखा- 'कड़क'. तीसने लिखा- 'रॉक बेबी गर्ल'. चौथे ने लिखा-'एक और ब्लॉकबस्टर इज लोडिंग'.

