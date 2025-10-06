Advertisement
trendingNow12949550
Hindi Newsबॉलीवुड

तीन दिनों में शूट हुआ था ‘थामा’ का ये गाना, अब मिल चुके हैं 3 करोड़ व्यूज; रश्मिका मंदाना ने बता दी पीछे की कहानी

Tum Mere Na Huye: साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'थामा' से चर्चा में हैं. बीते दिनों फिल्म का गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज हुआ था. अब एक्ट्रेस ने इस गाने की शूटिंग को लेकर एक खुलासा किया है. 

 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीन दिनों में शूट हुआ था ‘थामा’ का ये गाना, अब मिल चुके हैं 3 करोड़ व्यूज; रश्मिका मंदाना ने बता दी पीछे की कहानी

मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म 'थामा' का गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज हो चुका है. रविवार को रश्मिका ने गाने की शूटिंग के पीछे की रोचक कहानी बताई. रश्मिका ने गाने के कुछ खूबसूरत सीन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह गाना एक अनप्लांड सोच का नतीजा है.

तीन दिनों में शूट हुआ था ‘थामा’ का ये गाना

उन्होंने लिखा, "हम एक शानदार लोकेशन पर 10-12 दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. आखिरी दिन हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को अचानक एक शानदार आइडिया आया. उन्होंने कहा, 'यह लोकेशन इतनी खूबसूरत है, क्यों न यहां एक गाना शूट कर लिया जाए?' मैंने भी तुरंत हामी भरी और कहा, क्यों नहीं?"

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद पूरी टीम ने मिलकर 3-4 दिनों में इस गाने को शूट किया. रश्मिका ने बताया कि जब गाना तैयार हुआ और उन्होंने इसे देखा, तो पूरी टीम इसकी खूबसूरती से हैरान रह गई. गाने की सफलता का श्रेय उन्होंने पूरी टीम को दिया, जिसमें डांसर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, लाइटिंग क्रू, डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम शामिल हैं. उन्होंने लिखा, "आप सभी की मेहनत और लगन के बिना यह गाना संभव नहीं हो पाता. दिल से शुक्रिया."

रश्मिका मंदाना ने बता दी पीछे की कहानी

रश्मिका ने गाने के किरदारों का जिक्र करते हुए प्रशंसकों से इसे प्यार देने, इसके साथ नाचने और इसे पूरे उत्साह के साथ देखने की अपील की. गाने को मधुबंती बागची और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. इस गाने में रश्मिका और आयुष्मान एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं. आदित्य सरपोतदार निर्देशित फिल्म 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म 21 अक्टूबर को दीपावली पर सिनेमाघरों में आने को तैयार है. फिल्म 'थामा' को दिनेश विजन और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है. इसमें पहली बार रश्मिका और आयुष्मान स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actress Rashmika Mandanna

Trending news

23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
;