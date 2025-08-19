कौन है ये बॉलीवुड एक्टर? जिसकी ‘कांतारा चेप्टर 1’ में हुई जबरदस्त एंट्री, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान, दे चुके हैं कई हिट

Gulshan Devaiah in Kantara Chapter 1: 'कंतारा चैप्टर 1' को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. कुछ समय पहले इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसके बाद से फैंस इसको बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक हैं. हाल ही में फिल्म मेकर्स की ओप से इस साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्म से जुड़ी एक खास झलक पेश की गई है. मेकर्स ने बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया का पहला लुक जारी किया है.

जी हां, इस फिल्म में गुलशन देवैया कुलशेखर का किरदार निभाने वाले हैं. ये फिल्म 2022 की सुपरहिट मूवी 'कंतारा' का प्रीक्वल है, जिसे फिर से ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं. वहीं, गुलशन देवैया का पोस्ट देखने के बाद फैंस इस फिल्म को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. इस बार भी फिल्म की कहानी लोककथा, आस्था और मिस्टीरियस दुनिया से जुड़ी होने वाली है. 'कंतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने खुद लिखा और डायरेक्ट किया है.

'कंतारा चैप्टर 1' में हुई गुलशन देवैया की एंट्री

खास बात ये है कि वे इस फिल्म में फिर से अपना सेंट्रल किरदार निभाते दिखेंगे. बताया जा रहा है कि ये प्रीक्वल पिछली फिल्म की यूनिवर्स को और बड़ा करने वाला है. दर्शकों को इसमें नई कहानी के साथ और गहरे इमोशंस देखने को मिलेंगे. पहली 'कंतारा' फिल्म की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्टोरीटेलिंग थी, जिसमें लोककथाएं, आस्था और इमोशंस बहुत खूबसूरती से दिखाए गए थे. यही वजह थी कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

प्रीक्वल के लिए बेकरार हैं फैंस

अब इस प्रीक्वल में उस कहानी की जड़ों को और गहराई से दिखाया जाएगा. मेकर्स का मानना है कि ये फिल्म पिछली फिल्म से भी ज्यादा इमोशनल और दमदार एक्सपीरियंस देने वाली होगी. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी अरविंद एस. कश्यप ने संभाली है, जो इसे एक विजुअल ट्रीट बनाने वाले हैं. इसके अलावा, म्यूजिक का जिम्मा बी. अजनिश लोकनाथ का है, जिनकी धुनों ने पहली फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया था.

एक बार फिर चलेगा 'कंतारा' का जादू

ये फिल्म होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है. ये प्रोडक्शन हाउस पिछले कुछ सालों में कई शानदार फिल्में दे चुका है. गुलशन देवैया का कुलशेखर वाला किरदार सामने आते ही फैंस में चर्चा और भी तेज हो गई है. दर्शकों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि उनका किरदार इस बड़े यूनिवर्स को किस दिशा में लेकर जाएगा. उनका किरदार मिस्टीरियस और दमदार दिख रहा है, जिससे लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

कई भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म की ग्रैंड वर्ल्डवाइड रिलीज 2 अक्टूबर, 2025 को तय की गई है. ये फिल्म सिर्फ कन्नड़ ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी. मल्टी-लैंग्वेज रिलीज के चलते इसे पूरे भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के दर्शक देख पाएंगे. इस वजह से इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है.