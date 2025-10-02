Advertisement
trendingNow12944874
Hindi Newsबॉलीवुड

सिनेमाघरों में आते ही छाई ‘कांतारा: चैप्टर 1’, आधे दिन में ही करना शुरू कर दिया मालामाल, धड़ाधड़ कर रही कमाई

Kantara Chapter 1 Half Day Collection: ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म के आधे दिन की कमाई से लगाया जा सकता है. फिल्म धड़ाधड़ कमाई करने में लगी है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिनेमाघरों में आते ही छाई ‘कांतारा: चैप्टर 1’
सिनेमाघरों में आते ही छाई ‘कांतारा: चैप्टर 1’

Kantara Chapter 1 Half Opening Day Collection: इंतजार खत्म, ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. दर्शकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ऋषभ ने ही फिल्म का निर्देशन किया है और लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 2022 की ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है, जिसमें भूता कोला की परंपरा की प्राचीन जड़ों को दिखाया गया है. पहली फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, इसलिए इस बार भी उम्मीदें बड़ी हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में कमाल कर दिया.  ‘कांतारा: चैप्टर 1’ के लिए 4 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक गए थे. एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 11 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है. खास बात ये है कि फिल्म की सबसे ज्यादा बुकिंग कन्नड़ वर्जन में हुई. वहीं हिंदी दर्शकों में भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और हिंदी वर्जन ने 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग दर्ज की. इसी बीच फिल्म के आधे दिन की कमाई भी सामने आ चुकी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म का बजट और कमाई

मेकर्स ने इस फिल्म पर लगभग 125 करोड़ रुपये का खर्च किया है. रिलीज के कुछ ही घंटों में फिल्म ने शानदार ओपनिंग की और आधे दिन में 22.46 करोड़ रुपये कमा लिए. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म धड़ाधड़ कमाई कर रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्पीड से फिल्म पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है. दशहरे के मौके पर रिलीज होने की वजह से फिल्म को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. क्रिटिक्स का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन ही 70 से 75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है. 

Kantara Chapter 1 X Reviews: 2025 के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’, क्लाइमैक्स की दीवानी हुई पब्लिक, बोली- ‘सुपर से भी ऊपर...’

फैंस का जोश और आगे की राह

ये आंकड़ा हिंदी, कन्नड़ और दूसरी भाषाओं को मिलाकर होगा. अगर दर्शकों का रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो ये फिल्म ओपनिंग डे पर कई बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ देगी. फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे साल की मोस्ट अवेटेड मूवी बता रहे हैं. ‘कांतारा: चैप्टर 1’ न सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि पहले दिन के रिव्यू और पब्लिक रेटिंग कैसी आती है. अगर फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो आने वाले दिनों में ये बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाइयां छू सकती है.

स्टार कास्ट की झलक

पिछली बार की तरह ही इस बार भी फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयाराम और राकेश पूजारी जैसे कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं. होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी इस मूवी में शानदार लोकेशंस, लोककथाओं पर आधारित कहानी और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी. मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म दर्शकों को एक रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर ले जाएगी, जहां परंपरा और आस्था की गहराई को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखाया गया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1Rishab Shettybox office collection

Trending news

देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे...हथियारों की पूजा कर राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
;