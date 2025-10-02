Advertisement
trendingNow12944527
Hindi Newsबॉलीवुड

Kantara Chapter 1 X Reviews: 2025 के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’, क्लाइमैक्स की दीवानी हुई पब्लिक, बोली- ‘सुपर से भी ऊपर...’

Kantara Chapter 1 X Reviews: 2022 से लेकर अब तक के लंबे इंतजार के बाद ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. साथ ही फिल्म के रिव्यू भी सोशल मीडिया पर आने शुरू हो चुके हैं. चलिए जानते हैं पब्लिक को ये फिल्म कैसी लगी और इसको कितने स्टार मिले. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’
2025 के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’

फिल्म: कांतारा चैप्टर 1

डायरेक्टर: ऋषभ शेट्टी

कास्ट: ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार: 4

4 Kantara Chapter 1 X Reviews: 2022 से लेकर अब तक के लंबे इंतजार के बाद ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म के ट्रेलर और कुछ खास सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके थे. यही वजह है कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस बार भी फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में नजर आ रहे हैं और उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम रोल निभा रहे हैं.

खास बात ये है कि ‘कांतारा: चैप्टर 1’ को सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में रिलीज किया गया है. दर्शक इसे तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में देख सकते हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्‍कारी की तुलसी कुमारी’ से है. दोनों फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना बड़े पर्दे पर बड़ा टकराव साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर सुबह से ही इस फिल्म के पहले रिव्यू सामने आने शुरू हो गए हैं.

पब्लिक को कैसी लगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’?

वहीं, अगर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे रिव्यू की बात करें तो ज्यादातर लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि शानदार सीन, ऋषभ शेट्टी का बेहतरीन अभिनय और रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है और फिल्म का रनटाइम लंबा महसूस होता है. लेकिन क्लाइमेक्स और प्री-क्लाइमेक्स सीन को दर्शकों ने सिनेमाई स्तर पर कमाल बताया है.

एक और यूजर ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, 'वाह! ऋषभ शेट्टी, आपने बतौर एक्टर और डायरेक्टर गजब काम किया है'. इतना ही नहीं, ऐसे कई फैंस हैं, जो फिल्म को 1000 करोड़ की कमाई करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि फिल्म में इतने इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले पल हैं कि ये आसानी से एक और नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर सकती है. सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

दक्षिण भारतीय मीडिया और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को शानदार रेटिंग दी है. कई समीक्षकों ने लिखा कि ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और रुक्मिणी वसंत का चार्म मिलकर जादू रचता है. फिल्म में ग्रैंड विजुअल्स और बड़े पैमाने पर बनाए गए VFX देखने लायक हैं. इसे थिएटर्स में देखने का एक्सपीरियंस अलग ही मजा देता है. कई लोगों ने इसे मास्टरपीस बताते हुए 4/5 स्टार दिए हैं और इसे मिस न करने की सलाह दी है.

2022 में ‘कांतारा’ ने रचा था इतिहास

बता दें, साल 2022 में रिलीज हुई ‘कांतारा’ को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था. छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. लगभग 16 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने दुनियाभर में 407.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जिसमें से 309.64 करोड़ रुपये सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस से आए थे. अगर आपने पिछली फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे अभी भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1Rishab Shetty

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत का बड़ा बयान- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, बोले-'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: मोहन भागवत का बड़ा बयान- 26 भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, बोले-'सरकार और सेना ने दिया करारा जवाब'
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;