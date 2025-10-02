Kantara Chapter 1 X Reviews: 2025 के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’, क्लाइमैक्स की दीवानी हुई पब्लिक, बोली- ‘सुपर से भी ऊपर...’

फिल्म: कांतारा चैप्टर 1

डायरेक्टर: ऋषभ शेट्टी

कास्ट: ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम

स्टार: 4

4 Kantara Chapter 1 X Reviews: 2022 से लेकर अब तक के लंबे इंतजार के बाद ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म के ट्रेलर और कुछ खास सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके थे. यही वजह है कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस बार भी फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में नजर आ रहे हैं और उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम रोल निभा रहे हैं.

खास बात ये है कि ‘कांतारा: चैप्टर 1’ को सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में रिलीज किया गया है. दर्शक इसे तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में देख सकते हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्‍कारी की तुलसी कुमारी’ से है. दोनों फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना बड़े पर्दे पर बड़ा टकराव साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर सुबह से ही इस फिल्म के पहले रिव्यू सामने आने शुरू हो गए हैं.

#KantaraChapter1Review Positives: Stunning visuals, Rishab Shetty’s powerful performance, goosebump-inducing BGM, rooted storytelling. Negatives: Slow 1st half, lengthy runtime. Highlights: Pre-climax & climax sequences are a cinematic high! #RishabShetty - 4 pic.twitter.com/w3FurIVxYU — @ItsGane (@GaneshSevathan) October 2, 2025

Whatttee anmovie amazed with your performance as an actor & director @shetty_rishab sahodara once again proved hardwork never fails congratulations wishing you 1000crore as an cakewalk #BlockBusterKantara #KantaraChapter1Review pic.twitter.com/5mtfbdFzYq — cults (@KumarHk7916253) October 1, 2025

पब्लिक को कैसी लगी ‘कांतारा: चैप्टर 1’?

वहीं, अगर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे रिव्यू की बात करें तो ज्यादातर लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि शानदार सीन, ऋषभ शेट्टी का बेहतरीन अभिनय और रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है और फिल्म का रनटाइम लंबा महसूस होता है. लेकिन क्लाइमेक्स और प्री-क्लाइमेक्स सीन को दर्शकों ने सिनेमाई स्तर पर कमाल बताया है.

#KantaraChapter1Review #RishabShetty’s intense acting + #RukminiVasanth’s charm = pure magic!

The first half dazzles with grand visuals & massive VFX.

A storytelling masterpiece meant for big screens.

Don’t miss this cinematic wonder! #KantaraChapter1 #Kantara — South Movie Max (@southmoviemax) October 1, 2025

एक और यूजर ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, 'वाह! ऋषभ शेट्टी, आपने बतौर एक्टर और डायरेक्टर गजब काम किया है'. इतना ही नहीं, ऐसे कई फैंस हैं, जो फिल्म को 1000 करोड़ की कमाई करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि फिल्म में इतने इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले पल हैं कि ये आसानी से एक और नेशनल अवॉर्ड अपने नाम कर सकती है. सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

#KantaraChapter1Review - 4/5 #RishabShetty Intense Performance #RukminiVasanth Glamour More Over First Off Grand Making Visual Wonder Very Grand Technical VFX It's massive story telling through cinema must watch at near theatres..@shetty_rishab #KantaraChapter1 — South Digital Media (@SDM_official1) October 1, 2025

दक्षिण भारतीय मीडिया और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को शानदार रेटिंग दी है. कई समीक्षकों ने लिखा कि ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और रुक्मिणी वसंत का चार्म मिलकर जादू रचता है. फिल्म में ग्रैंड विजुअल्स और बड़े पैमाने पर बनाए गए VFX देखने लायक हैं. इसे थिएटर्स में देखने का एक्सपीरियंस अलग ही मजा देता है. कई लोगों ने इसे मास्टरपीस बताते हुए 4/5 स्टार दिए हैं और इसे मिस न करने की सलाह दी है.

Kantara: Chapter 1 – Review Rishab Shetty has done it again! This isn’t just a film – it’s an experience. From the first frame to the last, the movie grips you with raw emotion, divine energy, and breathtaking visuals. #KantaraChapter1 #KantaraChapter1review @shetty_rishab pic.twitter.com/fjwjR3M4oj — (@Mad_MaXX_2) October 1, 2025

2022 में ‘कांतारा’ ने रचा था इतिहास

बता दें, साल 2022 में रिलीज हुई ‘कांतारा’ को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था. छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. लगभग 16 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने दुनियाभर में 407.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जिसमें से 309.64 करोड़ रुपये सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस से आए थे. अगर आपने पिछली फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे अभी भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.