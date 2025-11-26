सेंसर बोर्ड को कैसी लगी धनुष-कृति की ‘तेरे इश्क में’? कितने मारे कट, 2 दिन बाद बड़े पर्दे पर देगी दस्तक, इतना होगा रनटाइम

Tere Ishk Mein Certificate and Runtime: धनुष और कृति सैनन की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘तेरे इश्क में’, जिसको आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है, रिलीज से पहले ही बड़ी हाइप बटोर चुकी है. फिल्म को भूषण कुमार का सपोर्ट है और इसी वजह से प्रमोशन भी काफी मजबूती से चल रहा है. एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि दर्शक इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसके बड़े पर आने का इंतजार कर रहे हैं.

इसी बीच खबर है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को बिना किसी विजुअल कट के पास किया है. मतलब, इसके इमोशनल और एक्शन से भरे सीक्वेंस को जैसे का तैसा रखा गया है. सिर्फ एक डायलॉग में इस्तेमाल हुए एक शब्द को बदलने की सलाह दी गई थी, जिसे मेकर्स ने तुरंत ठीक भी कर दिया. इसके बाद फिल्म को 24 नवंबर को ‘यू/ए 16+’ सर्टिफिकेट दिया गया. साथ ही फिल्म के रनटाइम का भी खुलासा हो चुका है.

इतने घंटे की होगी फिल्म

सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट में फिल्म की कुल लंबाई 169.17 मिनट यानी 2 घंटे, 49 मिनट और 17 सेकंड बताई गई है. कुछ समय पहले फिल्म का एक धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया है कि ये शंकर और मुक्ति की कहानी है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आने वाले हैं. कहानी में ऐसा प्यार दिखाया गया है जो तर्क, समय और किस्मत से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है. नए ट्रेलर में ऐसे कई पल देखने को मिलते हैं जो फिल्म के गहरे और दर्दभरे रंगों को सामने लाते हैं.

फिल्म के ट्रेलर ने जीता लोगों का दिल

आनंद एल राय की खास कहानी कहने का स्टाइल फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखाई देता है. इमोशनल सीन को जिस नर्मी और गंभीरता से पेश किया गया है, वो कहानी को और भी मजबूती देता है. फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है, जिनकी राइटिंग अक्सर रिश्तों की गहराई को खूबसूरती से दिखाती है. इस बार भी दोनों ने प्यार, दर्द और बदलाव जैसी भावनाओं को बड़े ही खूबसूरत और दर्दभरे अंदाज में उकेरा गया है. फिल्म की दुनिया को देखते ही कहानी से एक जुड़ाव महसूस होता है.

ए.आर. रहमान ने दिया फिल्म को म्यूजिक

वहीं, अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो ये एक म्यूजिकल ड्रामा है, जो ए.आर. रहमान कंपोज कर रहे हैं. गानों के बोल इर्शाद कामिल ने लिखे हैं. रहमान का संगीत हमेशा किसी भी कहानी में खास जान डाल देता है, और दर्शकों को उम्मीद है कि इस बार भी उनका काम यादगार रहेगा. ‘तेरे इश्क में’ धनुष और आनंद एल राय की ‘रांझणा’ के बाद दूसरी फिल्म है. निर्देशक ने बताया कि पिछली फिल्म के कुछ एहसास आज तक उनके दिल में बसे थे. वे और धनुष बार-बार उस दुनिया में लौट जाते थे.

दो दिन बाद बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

बता दें, ये फिल्म ‘तेरे इश्क में’ दो दिन बाद यानी 28 नवंबर, 2025 को दुनियाभर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही है. बड़े स्टारकास्ट, असरदार म्यूजिक और दमदार इमोशनल ड्रामा के साथ इस फिल्म को लेकर दर्शकों और मेकर्स की उम्मीदें बहुत ऊंचाई पर है. दर्शक ट्रेलर देखकर ही कहानी की रफ्तार महसूस कर रहे हैं और अब बस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं. एडवांस बुकिंग की रफ्तार देखकर अंदाजा लग रहा है कि रिलीज के पहले दिन ही थिएटर्स में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा.