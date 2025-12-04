रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ रचने जा रही इतिहास! 5 दिसंबर को तोड़ेगी 17 साल पुराना ये रिकॉर्ड, बनी 2025 की चौथी सबसे महंगी फिल्म

Dhurandhar Movie Record: बॉलीवुड के पावरफुल स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसकी रिलीज में सिर्फ 1 दिन बाकी है. कमाल की बात ये है ये फिल्म 17 साल पुरानी एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया.
Dhurandhar Record Before Release: बॉलीवुड के पावरफुल स्टार रणवीर सिंह करीब 2 साल बाद बड़े पर्दे पर दमदार वापसी करने जा रहे हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसको उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. क्योंकि वे काफी समय से इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कई शानदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं.
रणवीर सिंह की इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं. दमदार स्टारकास्ट और लंबे समय बाद रणवीर की वापसी के चलते फिल्म को लेकर दर्शकों की बीच काफी उत्साह बना हुआ है. इसी बीच फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. दरअसल, ‘धुरंधर’ ने एक 17 साल पुरानी फिल्म का वो रिकॉर्ड तोड़ा है जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया.
‘धुरंधर’ ने तोड़ा 17 साल पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड
ये फिल्म पिछले 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म बन गई है. जी हां, इससे पहले ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन की पीरियड ड्रामा ‘जोधा-अकबर’ बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में गिनी जाती थी, जो 2008 में आई थी, लेकिन अब रणवीर की ‘धुरंधर’ ने इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉलीवुड के 9वीं सबसे लंबी फिल्म बन चुकी है. ‘धुरंधर’ एक दमदार एक्शन ड्रामा है और इसका रन टाइम 214 मिनट यानी लगभग 3 घंटे 34 मिनट का है.
बनी बॉलीवुड की 9वीं सबसे लंबी फिल्म
वहीं, 2008 में आई ‘जोधा-अकबर’ का रन टाइम 213 मिनट (3 घंटे 33 मिनट) था. वहीं, अगर ‘धुरंधर’ को सेंसर बोर्ड से मिलने वाले सर्टिफिकेट की बात करें तो आदित्य धर की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘A’ यानी केवल एडल्ट्स के लिए सर्टिफिकेट दिया है. दिलचस्प बात ये है कि रणवीर के करियर में ये फिल्म है, जिसको ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है. साथ ही फिल्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें हिंसक सीन की एडिटिंग, दूसरे हाफ के कुछ इंटेंस शॉट्स हटाना और एक किरदार का नाम बदलना शामिल है.
सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करवाए कई बदलाव
इसके अलावा फिल्म में एक गाली को म्यूट किया गया है और ड्रग्स से जुड़े सीन्स में एंटी ड्रग डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा गया है. हैरानी की बात ये है कि इन बदलावों के बावजूद फिल्म की लंबाई में कोई कमी नहीं की गई. इतना ही नहीं, फिल्म रिलीज से पहले एक कानूनी मामला भी सामने आया, जब लेट मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उनका मानना था कि फिल्म की कहानी कहीं न कहीं उनके बेटे के जीवन से काफी मेल खाती है.
बनी 2025 की चौंथी सबसे मंहगी फिल्म
हालांकि निर्देशक आदित्य धर ने तुरंत ये सफा कर दिया कि ‘धुरंधर’ पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है. सेंसर बोर्ड ने भी अपनी जांच में यही कहा कि फिल्म का सच्ची घटनाओं या मेजर शर्मा के जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है. बोर्ड ने ये भी साफ किया कि फिल्म को सेना की इससे ज्यादा रिव्यू की जरूरत नहीं है. अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. इस फिल्म का बजट 280 करोड़ है और ये 2025 की चौथी सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है.
