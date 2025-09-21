2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका फैंस बेसब्री से कर रहे इंतजार, लेकिन हीरो बोला- ‘रिव्यू पर भरोसा न करें...’
2025 Most Awaited Movie: इस साल कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं, जिनका फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे. ऐसी ही एक और फिल्म 10 दिन बाद बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस फिल्म के हीरो ने अपने फैंस से ये साफ कह दिया है कि ‘रिव्यू पर भरोसा न करें...’

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:25 PM IST
Dhanush New Movie Idli Kadai: दशकों से साउथ सिनेमा से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे एक्टर और डायरेक्टर धनुष ने हाल ही में दर्शकों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में लिखे जाने वाले रिव्यू पर भरोसा न करें. कोयंबटूर में अपनी आने वाली फिल्म ‘इडली कड़ाई’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि अक्सर फिल्म का पहला शो खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रिव्यू आ जाते हैं. धनुष ने साफ कहा कि लोग खुद फिल्म देखें या किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें. 

उन्होंने कहा कि फिर तय करें कि फिल्म देखनी है या नहीं. धनुष ने आगे बताया कि कई बार सुबह 8 बजे ही फिल्म के रिव्यू सामने आ जाते हैं, जबकि फिल्म का पहला शो 9 बजे शुरू होता है. ऐसे रिव्यू पर भरोसा करना दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए गलत साबित होता है. उन्होंने कहा कि अगर फिल्म सुबह 9 बजे शुरू होती है तो सही राय केवल दोपहर 12.30 बजे के बाद ही बन सकती है. उनका मानना है कि जब तक फिल्म पूरी न हो, तब तक सही रिव्यू पॉसिबल नहीं है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घनुष बोले- जल्दबाजी में आए रिव्यू का भरोसा न करें 

उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के अस्तित्व के लिए हर फिल्म का चलना जरूरी है. धनुष ने कहा कि सिर्फ निर्माता-निर्देशक ही नहीं, बल्कि हजारों लोग और कारोबार सिनेमा से जुड़े हुए हैं. जब फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो बहुत सारे परिवारों की रोजी-रोटी चलती है. इसलिए दर्शकों को सही रिव्यू देखकर ही फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि दर्शकों के हाथ में है कि फिल्मों को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. फिल्म ‘इडली कड़ाई’ का ट्रेलर दो मिनट का है. 

गोपी बहू से लेकर अनुपमा तक... स्टार परिवार अवॉर्ड्स में सजी सितारों की महफिल, टीवी की हसीनाएं ने खूब गिराई हुस्न की बिजलियां

इमोशनल होगी फिल्म की कहानी 

ट्रेलर में धनुष का किरदार मुरुगन अपने पिता से बैटर तैयार करने के लिए नया ग्राइंडर खरीदने की गुजारिश करता है. लेकिन पिता पारंपरिक तरीकों को छोड़ने में हिचकिचाते हैं और उन्हें डर है कि स्वाद बदल जाएगा. इस बीच परिवार की ‘इडली दुकान’ स्थानीय लोगों के बीच बहुत फेमस दिखाई गई है, जो कहानी की मेन लीड बनती है. ट्रेलर से ये भी साफ होता है कि मुरुगन होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद अरुण विजय के किरदार अश्विन के अधीन काम करता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिता और बेटे की कहानी 

उसकी मेहनत से होटल के मुनाफे बढ़ते हैं, लेकिन घर पर पिता उससे नाराज रहते हैं. हालात तब बिगड़ते हैं जब अश्विन उसे धोखा देता है. इसके बाद मुरुगन को न केवल पारिवारिक दुकान, बल्कि अपनी परंपरा और विरासत बचाने की जंग लड़नी पड़ती है. फिल्म में नित्या मेनन और शालिनी पांडे भी अहम किरदार निभा रही हैं. ‘इडली कड़ाई’ का निर्देशन खुद धनुष ने किया है. फिल्म को वंडरबार फिल्म्स और डॉन पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं. 

10 दिन बाद होगी रिलीज 

इसमें सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी किरण कौशिक ने संभाली है और संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार का है. ये प्रोजेक्ट सितंबर 2024 में D52 और DD4 नाम से ऐलान किया गया था. ये धनुष की बतौर एक्टर 52वीं और बतौर निर्देशक चौथी फिल्म है. शूटिंग मुख्य रूप से चेन्नई में हुई और कुछ हिस्से थाईलैंड में फिल्माए गए. फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 

