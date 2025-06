Kannappa X Review: बड़े पर्दे पर ‘कन्नप्पा’ की दमदार एंट्री, सिनेमाघरों में उमड़ी भीड़, धड़ाधड़ आ रहे रिव्यू

Kannappa Twitter Review: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अक्षय कुमार, विष्णु मांचू और प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कन्नप्पा’ आज यानी शुक्रवार 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. खास बात ये है कि ये अक्षय कुमार की पहली साउथ डेब्यू फिल्म है और फिल्म के ट्रेलर ने भी फैंस को काफी उत्साहित कर दिया था. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू आने भी शुरू हो चुके हैं.

2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक‘कन्नप्पा’ को दर्शकों से मिला-जुला रिएक्शन मिल रही है. खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए ये फिल्म एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लोग इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म और शिव भक्ति से जुड़ा एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस बता रहे हैं. हालांकि, कुछ दर्शकों ने पहले हिस्से को थोड़ा धीमा बताया, लेकिन रिव्यू अच्छे ही दिए.

#Kannappa is a good to decent film based on the 2nd half and very good last 1 hour . I literally got chills in the last 20 mins especially the whole song sequence. Actors performed brilliantly. I recommend you to watch it for the mythological aspect. If i am not wrong, Families… — Shiva Kumar Grandhi (@sivakumargrandh) June 26, 2025

लोगों को कैसी लगी ‘कन्नप्पा’?

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने लिखा, '#Kannappa देखकर अभी तक मैं आखिरी 30 मिनट नहीं भूल पाया हूं. इससे पहले इतनी गहराई से कुछ महसूस किया था तो वो #Kantara का क्लाइमैक्स था. खासकर शिवभक्तों के लिए यह फिल्म आंसू ला सकती है. क्लाइमैक्स डराने वाला, भावनात्मक रूप से भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला है'.

Just watched @iVishnuManchu Kannappa in the USA. Slower first half and a more engaging second half. Vishnu’s performance is stellar and top notch; more than 17 min of Prabhas’s screen time. Ending is intense. Vishnu Tried very hard to create an epic and the movie is worth… pic.twitter.com/l2NK1VEEMC — Ravi Prabhu (@raviprabhu) June 26, 2025

एक दर्शक ने अमेरिका से फिल्म करा रिव्यू देते हुए लिखा, 'फिल्म का पहला भाग थोड़ा धीमा है, लेकिन दूसरा भाग ज्यादा प्रभावशाली है. विष्णु मांचू की एक्टिंग कमाल की है और प्रभास का 17 मिनट का रोल भी खास है. अंत बहुत शानदार और तीव्र है. विष्णु ने इसे एक एपिक फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की है और ये देखने लायक है'.

#KannappaReview #KannappaMovie is a cinematic triumph The gripping story and masterful screenplay captivate from start to finish. Every actor delivers a stellar performance, but @iVishnuManchu

dominated everyone with his phenomenal portrayal. A must-watch masterpiece! 4/5 pic.twitter.com/tI0ui2aFtO — Krishna (@KrishnaRTFAN) June 26, 2025

एक यूजर ने रिव्यू देते हुए लिखा, 'KannappaMovie एक शानदार सिनेमा एक्सपीरियंस है. इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले शुरुआत से आखिर तक बांध कर रखते हैं. सभी कलाकारों ने बढ़िया अभिनय किया है, लेकिन @iVishnuManchu की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही. ये एक मास्टरपीस है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए'. कई दर्शकों ने फिल्म के दूसरे हिस्से की काफी तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, '#Kannappa की दूसरी हाफ अच्छी है और आखिरी एक घंटा बेहद दमदार है. खासकर आखिरी 20 मिनट की सीन और गाने की सीक्वेंस ने झकझोर दिया. सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है. पौराणिक पक्ष से जुड़ाव होने के कारण ये फिल्म परिवार और बड़े दर्शक वर्ग को पसंद आ सकती है'.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में भगवान शिव की भक्ति और पौराणिकता को केंद्र में रखा गया है, जिससे कई दर्शकों को आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हुआ. खासकर क्लाइमैक्स के सीन ने लोगों के इमोशन्स को झकझोर दिया. हालांकि, लोगों ने सभी कलाकारों के अभिनय की काफी तारीफ की. ‘कन्नप्पा’ एक पौराणिक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसे मुकेश कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया है और मोहन बाबू ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी शिवभक्त कन्नप्पा (थिन्नन) की है, जो एक शिकारी से भगवान शिव का परम भक्त बनता है और अपनी आंखें तक अर्पित कर देता है.