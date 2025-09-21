इनकी वजह से...कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार ने किसे दिया क्रेडिट? एक्टर की बात सुन इमोशनल हो गए सभी लोग
इनकी वजह से...कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार ने किसे दिया क्रेडिट? एक्टर की बात सुन इमोशनल हो गए सभी लोग

2025 Most Comic  Film Jolly LLB Actor Akshay Kumar Credits His Success: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के सेट से अक्षय कुमार के कुछ वीडियो वायरल हैं, जिसमें वह कई स्टंटमैन के साथ बैठे हैं. सभी स्टंटमैन को अक्षय, कपिल के शो पर ट्रिब्यूट देते हुए नजर आए. 

 

Sep 21, 2025
इनकी वजह से...कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार ने किसे दिया क्रेडिट? एक्टर की बात सुन इमोशनल हो गए सभी लोग

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन में बिजी हैं. जल्द ही वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 के फिनाले में मेहमान बनकर नजर आने वाले हैं. इस एपिसोड में कपिल के हास्य के साथ-साथ अक्षय कुमार का अनोखा अंदाज़ भी देखने को मिलेगा और यह काफी मज़दार होने वाला है. इस एपिसोड के कुछ वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक वायरल वीडियो में वह अपनी स्टंटमैन की टीम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. अक्षय कुमार का मानना है कि स्टंटमैन के बगैर वह कुछ नहीं हैं. 

अक्षय कुमार बोले- मैं पहले एक स्टंटमैन हूं, बाद में एक्टर हूं

कपिल शर्मा के शो में कई सारे स्टंटमैन को अक्षय कुमार के साथ देखा गया. वह उनके साथ स्टंट करते हुए दिखे. इसके बाद इमोशनल होते हुए अक्षय कुमार ने कहा, ‘मैं स्टंटमैन पहले हूं, एक्टर बाद में हूं. इन लोगों (स्टंटमैन) की वजह से मैं स्टंट करता हूं. ये लोग मुझे पर आंच नहीं आने देते हैं. ये लोग मेरे लिए हीरो हैं.’ अक्षय कुमार की बात सुनकर कपिल के शो में मौजूद सभी स्टंटमैन भी इमोशनल दिखाई दिए. 

अक्षय कुमार स्टंटमैन के साथ बेहद करीबी रिश्ता रखते हैं और हमेशा कहते हैं कि वह खुद को पहले एक स्टंटमैन और फिर एक अभिनेता मानते हैं. बीते दिनों तमिल फिल्म के सेट पर स्टंटमैन एसएम राजू की दुखद मौत की चौंकाने वाली खबर के बाद अक्षय कुमार ने एक भावुक कदम उठाते हुए 650 स्टंटमैन का बीमा करवाया.

जॉली एलएलबी 3 को लेकर चर्चा में अक्षय 

अक्षय कुमार की फिल्म ‘जाॅली एलएलबी 3’ भी काफी चर्चा में है. रिलीज के दूसरे दिन इस फिल्म ने 6.6 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़े)की कमाई की है. पहले दिन यह फिल्म 12.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने में कामयाब रही. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी मौजूद हैं. 

