'द बंगाल फाइल्स' केस को संभालने के लिए एक्टर को बढ़ाना पड़ा 14 किलो वजन, बोले- करियर का सबसे मुश्किल किरदार

The Bengal Files एक्टर दर्शन कुमार ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि कैसे इस फिल्म में उन्होंने अपने रोल पर काफी काम किया और 14 किलो वजन बढ़ाया.
The Bengal Files Film: विवादित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में कई सितारे हैं. इसका जबसे ट्रेलर आया है तब से एक तबका जमकर विरोध कर रहा है तो बाकी सपोर्ट में उतर गए है. ऐसे में इस फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसका रोल बाकी सभी को-एक्टर्स की तरह काफी ज्यादा अहम है. इस सितारे का नाम दर्शन कुमार है. जो इस फिल्म में CBI ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आएंगे.
फिल्म का हो रहा विरोध
दर्शन कुमार ने कई सारी फिल्मों और सीरीज में अहम किरदार निभाया है. लेकिन, इस फिल्म का किरदार बाकी सभी किरदारों से काफी अलग और गहरा असर छोड़ने वाला है. इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है. जिसमें उन्होंने उस वक्त की बंगाल की दिल दहला देने वाली तस्वीर को लोगों के सामने रूबरू करवा रहे हैं. जिस वजह से कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं.
ईमानदार अफसर का रोल
दर्शन कुमार फिल्म में एक ईमानदार CBI अफसर बने हैं. जिसे बंगाल में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस का जिम्मा दिया गया है. ऐसे में फिल्म में अपने किरदार को लेकर बात करते हुए एक्टर ने कहा- 'मैं एक ईमानदार CBI अफसर का किरदार निभा रहा हूं. जो बंगाल पहुंचकर एक संवेदनशील केस को अपने हाथ में लेता है. ये मेरे लिए सबसे मुश्किल किरदारों में से एक रहा है. रोल की तैयारी के लिए मैंने काफी रिसर्च किया जैसे कि CBI काम किस तरह से करती है, अगर केस संवेदनशील या दबाव से भरा हो तो उसे किस तरह से संभाले का काम करती है.'
14 किलो वजन बढ़ाया
एक्टर ने कहा- 'इसके लिए मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ीं. असली इंटरव्यूज देखे और उन लोगों से बात भी की जो सिस्टम को अच्छे से समझते हैं. मैं चाहता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, सोच और अनुशासन एक असली CBI अफसर जैसा लगे. इस रोल में ढलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की. यहां तक कि अपना 14 किलो वजन भी बढ़ाया. फिल्म में मैंने सिर्फ एक CBI अफसर का किरदार नहीं निभाया है, बल्कि उसकी खामोशी, उसका अनुशासन और उसके अंदर की लड़ाई को भी जिया है.'
क्रूर और हकीकत से भरा
'द बंगाल फाइल्स' सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि इतिहास की क्लास है. यही वजह है कि इसे टीचर्स डे के मौके पर रिलीज किया जा रहा है. यह हमें उस डरावने हिस्से यानी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताती है, जिसके बारे में हमें कभी ठीक से न ही बताया और न सिखाया गया. वह दौर डरावना, क्रूर और हकीकत से भरा था.
5 सितंबर को होगी रिलीज
यह फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखी और निर्देशित की है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी हैं. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे सितारे नजर आएंगे. यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
