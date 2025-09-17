2 घंटे 18 मिनट की विवादित फिल्म, भारत में हुई बैन, अब विदेशों में भी पिटी भद्द, लोगों ने बताया Cheap और Frustrating

Aabeer Gulaal Negative Reviews: हाल ही में भारत में बैन हुई एक फिल्म, जिसको विदेशों में रिलीज किया गया उसको बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. लोग इस फिल्म को चिप और फ्रस्ट्रेटिंग बता रहे हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म विदेशों में फ्लॉप हो चुकी है.
Aabeer Gulaal Gets Negative Reviews: पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म ‘आबीर गुलाल’ हाल ही में दुनियाभर में रिलीज हुई है. हालांकि भारत में ये फिल्म बैन कर दी गई थी. हालांकि, फिल्म को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दिए हैं. क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और इसे सबसे खराब रोमांटिक ड्रामा में गिना जा रहा है. बड़े स्टार्स होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम रही है.
बीबीसी एशियन नेटवर्क के हरून राशिद ने फिल्म की कड़ी आलोचना की. उनका कहना है कि ये फिल्म सस्ती कॉपी और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है. उन्होंने कहा, 'ये हाल के समय की सबसे खराब रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक है. कहानी बिल्कुल अनोर्गनाइज्ड और बिखरी हुई लगती है. इतना बड़ा टैलेंट होते हुए भी फिल्म न्याय नहीं कर पाई'. उनका रिव्यू बताता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट सबसे कमजोर पहलू रही.
गल्फ न्यूज ने भी दिए नेगेटिव रिव्यू
गल्फ न्यूज ने भी फिल्म को खराब बताया. उनके मुताबिक ‘आबीर गुलाल’ जरूरत से ज्यादा लंबी, उबाऊ और बोरिंग फिल्म है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में कई बेवजह के सीन जोड़े गए हैं जिनसे रनटाइम बढ़ गया. खासकर लीजा हेडन का कैमियो सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार हुआ. उनका कहना था कि ये रोल बिना वजह डाला गया, जिससे फिल्म का फ्लो टूट गया. अगर फिल्म को एडिट कर छोटा किया जाता तो ये थोड़ी असरदार हो सकती थी.
खलीज टाइम्स और यूएसए पिलर की राय
खलीज टाइम्स ने फिल्म को 'नॉस्टेल्जिया बना क्लिशे बताया. वहीं, यूएसए पिलर के रिव्यू में कहा गया कि फिल्म में बेवजह की सबप्लॉट्स और कैमियो डालकर कहानी को कमजोर बना दिया गया. लीजा हेडन का रोल दर्शकों के लिए सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला हिस्सा साबित हुआ. नतीजा ये हुआ कि फिल्म का मिड-पार्ट काफी धीमा हो गया और दर्शक बीच-बीच में बोरियत महसूस करने लगे.
फवाद खान की वापसी
ये फिल्म फवाद खान की बॉलीवुड में 9 साल बाद बड़ी वापसी मानी जा रही थी, लेकिन भारत में बैन होने के बाद इसको विदेशों में रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म दर्शकों को खींचने में नाकाम साबित हुए. इससे पहले फवाद ‘खूबसूरत’ (2014), ‘कपूर एंड सन्स’ (2016) और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ (2016) में नजर आ चुके हैं. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को भारतीय दर्शकों से खूब सराहना मिली थी. इसी वजह से उनकी वापसी वाली फिल्म से बड़ी उम्मीदें थीं.
बैन और विवाद का कारण
भारत में इस फिल्म की रिलीज एक बड़े हादसे के चलते रोक दी गई. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लश्कर से जुड़े आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाईं. इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई और जिम्मेदारी ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने ली. घटना के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया. यहां तक कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट और शोज भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए.
