क्या योगी आदित्यनाथ पर बनी बायोपिक 'अजय:द अनटोल्ड स्टोरी' में लगेंगे 29 कट? फिल्म डायरेक्टर का खुलासा
क्या योगी आदित्यनाथ पर बनी बायोपिक 'अजय:द अनटोल्ड स्टोरी' में लगेंगे 29 कट? फिल्म डायरेक्टर का खुलासा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बायोपिक बन रही है.इस फिल्म का नाम 'अजय:द अनटोल्ड स्टोरी' है. इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड ने 29 कट्स लगाने को कहा था. जिसके बाद क्या हुआ ये फिल्म डायरेक्टर ने बताया.

Sep 02, 2025, 06:40 PM IST
अजय:द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म पोस्टर
अजय:द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म पोस्टर

Ajey: The Untold Story of a Yogi Film: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बायोपिक बन रही है. जिसका नाम 'अजय:द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' है. ये फिल्म जब से बन रही है तब से लगातार विवादों में है. इस मूवी को लेकर 25 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रेल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन को दिशा निर्देश दिया था कि फिल्म को बिना किसी कट के रिलीज किया जाए. जिसके बाद से इस फिल्म को बिना किसी कट के रिलीज करने की हरी झंडी मिल गई.

29 कट्स लगाने को कहा था

इस फिल्म का डायरेक्शन रवीन्द्र गौतम ने किया है. फिल्म के बारे में बात करते हुए गौतम ने कहा- 'मैंने इस फिल्म को लेकर कई ओटीटी प्लेटफॉर्म से बातचीत की. इस दौरान इस फिल्म को बनाने में आई मुश्किलों और सर्टिफिकेशन को लेकर बात की.' मिड डे से बात करते हुए रवीन्द्र गौतम ने कहा- 'बोर्ड ने हम लोगों की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया वो भी बिना उसे देखे. कमेटी ने बिना मतलब के 29 कट लगाने का फिल्म में कहा. बतौर फिल्म मेकर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक न्यूटरल फिल्म बनाएं. जो किसी भी तरह की हिंसा और जाति से रिलेटेड ना हो. यहां तक कि फिल्म को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एनओसी मिल गया है.'

'मैं पंगा क्वीन हूं...' गोविंदा संग तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा का बयान, इस शो में आएंगी जल्द नजर

सीएम योगी पर आ रही बायोपिक

ये एक निजी फिल्म है कि कैसे एक रिमोट वाले गांव से आया व्यक्ति, जिसका दूर-दूर तक कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है.वो एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बन गया जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया.अजय फिल्म की कहानी शांतनु गुप्ता की किताब 'द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पर बेस्ड है. इसमें अनंत वी जोशी लीड रोल में हैं. जोशी ने कहा- 'फिल्म में एक सीन है जिसमें मेन्स के रेस्टरूम में महिलाओं के बारे में अश्लील बाते लिखी हुई थीं. अजय ने वहां पर उन बातों को मिटाया. बोर्ड का कहना था कि इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हो सकती है. लेकिन फिल्म की कहानी को दिखाने के लिए ये सीन काफी जरूरी है.'

 

 

 

 

 

