Akhanda 2 Release Date: विवादों में फंसी 'अखंडा 2' का रास्ता साफ, इस दिन आएगी नंदमुरी बालकृष्ण की ये फिल्म; मेकर्स ने रिलीज डेट का किया ऐलान

Akhanda 2 Release Date: 2021 में आई अखंडा के सीक्वल के तौर पर सिनेप्रेमियों में इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. लेकिन उनका दिल उस वक्त टूट गया, जब अपनी तय रिलीज डेट पर अखंडा 2 सिनेमाघरों में दर्शकों को देखने को नहीं मिली. हालांकि, अब जो खबर सामने आ रही है उससे फैंस के चेहरों पर मुस्कान वापस आ सकती है.
Akhanda 2 Release Date: तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम इस वक्त अपने आने वाली फिल्म अखंडा 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है. 5 दिसंबर को अखंडा 2 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था. लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म के प्रीमियर शोज और बाद में पूरी रिलीज ही टल गई.
इसके बाद अखंडा 2 की रिलीज को लेकर विवाद छिड़ गया, जो फिल्म के मेकर्स और एक नामी प्रोडक्शन हाउस कंपनी के बीच रहा. अब खबर आ रही है कि नंदमुरी बालाकृष्ण की अखंडा 2 को नई रिलीज डेट मिल गई है और अब ये फैंटेसी थ्रिलर इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है.
विवादों में फंसी 'अखंडा 2' का रास्ता साफ
इस दिन आएगी नंदमुरी बालकृष्ण की ये फिल्म
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार अखंडा 2 को अब 12 दिसंबर 2025 सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है. सूत्र के आधार पर मेकर्स ने अब सारी प्लानिंग कर ली है और आने वाले शुक्रवार को ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का एलान होना बाकी है.
बता दें कि अखंडा 2 के मेकर्स 14 रील्स प्लस के एक्स हैंडल पर फिल्म के प्रीमियर शोज और रिलीज डेट को टलने का कारण तकनीकि खराबी बताया गया था, लेकिन बाद में इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई थी.
क्यों टली थी अखंडा 2 की रिलीज डेट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखंडा 2 के निर्मताओं और इरोज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बीच पैसों के लेन-देन के मामले को लेकर विवाद छिड़ा, जिसकी वजह से मूवी की रिलीज टल गई थी. मामला कोर्ट में भी पहुंचा और वहां इस पर सुनवाई भी हुई. अगर 12 दिसंबर को ये साउथ मूवी रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 से होगा.
