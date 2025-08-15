'द बंगाल फाइल्स' ट्रेलर लॉन्च पर लगी रोक, विवेक अग्निहोत्री का फूटा गुस्सा, बोले-उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है
'द बंगाल फाइल्स' ट्रेलर लॉन्च पर लगी रोक, विवेक अग्निहोत्री का फूटा गुस्सा, बोले-उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है

'द बंगाल फाइल्स' फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसका ट्रेलर 16 अगस्त को कोलकाता में लॉन्च होने वाला था.मगर आज ही फिल्मकार को बताया गया कि उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया है.

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:16 PM IST
The Bengal Files Trailer Launch Cancel: 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसका ट्रेलर 16 अगस्त को कोलकाता में लॉन्च होने वाला था.मगर आज ही फिल्मकार को बताया गया कि उनके कार्यक्रम का वेन्यू कैंसिल कर दिया गया है. इसकी जानकारी खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो के जरिये लोगों के साथ शेयर की है. उन्होंने ये वीडियो 'एक्स'पर शेयर किया है.

ट्रेलर लॉन्च इस वजह से कैंसिल
इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं और मुझे पता चला कि 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर जहां लॉन्च किया जाना था, उस वेन्यू को कैंसिल कर दिया गया. कौन है जो हमें चुप करवाना चाहता है और क्यों? लेकिन, मुझे चुप नहीं कराया जा सकता क्योंकि सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. ट्रेलर तो कल कोलकाता में ही लॉन्च होगा. कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें.'

मिली बुरी खबर

इस वीडियो में विवेक कहते हैं,'दोस्तों मैं अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं, जैसा की आप जानते हैं कि हमने तय किया था कि 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे. क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इसे लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर दिन और जगह कोई और हो नहीं सकती.लेकिन,मैं जैसे ही यहां पहुंचा मुझे एक बुरी खबर मिली. हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला था एक बहुत बड़े सिनेमाहॉल में,ये भारत की बहुत बड़ी सिनेमा चेन है. हमारे पास सारी परमिशन थीं, इसलिए हमारी पूरी टीम यहां आई. लेकिन मुझे अभी-अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है, वो किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं.

 

 

कौन सा है ये पॉलिटिकल प्रेशर?

वो आगे कहते हैं, 'लेकिन, सवाल ये है कि कौन हैं वो लोग, कौन सा है ये पॉलिटिकल प्रेशर, और कौन सी है ये पार्टी जो हमारी आवाज को दबाना चाहती है. जो फिल्म किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, उसके ट्रेलर को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है. पहले हमारे ऊपर इतनी सारी एफआईआर लॉन्च की गईं. जब हम सारी व्यवस्था कर यहां पहुंचे तो हमें बताया जा रहा है कि हम कार्यक्रम कर नहीं सकते. 

5 सितंबर को होगी रिलीज

'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म बंगाल के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और 1946 के कलकत्ता दंगा की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है.विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे. तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

