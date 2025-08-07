2025 की सबसे विवादित फिल्म, जिसकी बार-बार टली स्क्रीनिंग, अब केंद्र सरकार ने लगाए 55 कट, 8 अगस्त को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

Udaipur Files Releasing Update: राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब उसका अंत हो गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी है. पहले इस फिल्म की कम से कम 2 बार रिलीज डेट टाली जा चुकी थी और अब ये फिल्म 8 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

पहले जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब कुछ धार्मिक संगठनों और एक आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसी स्क्रीनिंग पर रोकने की मांग की थी. याचिका लगाने वालों का कहना था कि फिल्म एक खास धर्म के लोगों को गलत ढंग से दिखाती है, जिससे चल रही न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है. कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार से कहा कि वो 'सिनेमैटोग्राफ एक्ट' की धारा 6 के तहत फिल्म की दोबारा जांच करवाए.

केंद्र की रिव्यू कमेटी ने लगाए 55 कट

इसके बाद सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई, जिसने फिल्म में 55 कट और कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया. फिल्म के निर्माता अमित जानी ने रिव्यू कमेटी के सभी सुझावों को मानते हुए फिल्म में जरूरी बदलाव किए. इसके बाद 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' (CBFC) ने नियमों के तहत फिल्म को पास कर दिया. फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी फिल्म पर लगी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और रिलीज की मंजूरी दे दी.

8 अगस्त को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

ANI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब लोग इस फिल्म को फिल्म कानूनी तौर पर 8 अगस्त को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे. ‘उदयपुर फाइल्स’ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. इसमें दिखाया गया है कि साल 2022 में एक दर्जी कन्हैयालाल की सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी. फिल्म में एक्टर विजय राज उनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. निर्माता अमित जानी ने कहा कि फिल्म को बैलेंस और सेंसिटिविटी के साथ बनाया गया है.

फिल्म निर्माता ने दिया धन्यवाद

उनका कहना है कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना को दिखाने की कोशिश है. फिल्म पर कोर्ट की रोक लगने के बाद निर्माता अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली. बाद में केंद्र सरकार की रिव्यू कमेटी ने फिल्म को कुछ कट्स के साथ पास कर दिया. फिल्म में किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है. इसका मकसद है लोगों को सच्चाई दिखाना और ये बताना कि उस दिन कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ था?

कन्हैयालाल के बेटे ने भी रखी अपनी बात

वहीं, कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को पूरा देश देखेगा कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ था. इस फिल्म में हमारे परिवार का दर्द साफ नजर आता है. उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, धर्म के नहीं. उनका यह भी कहना था कि आज तक उनके पिता के हत्यारों को सजा नहीं मिली है और उन्हें नहीं पता कि न्याय कब मिलेगा.