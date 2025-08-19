2025 की दूसरी सबसे विवादित फिल्म, रिलीज से पहले डायरेक्टर ने दे डाली चेतावनी, बोले- ‘अगर फिल्म रोकी गई तो...’

2025 Controversial Movie: हाल ही में कई फिल्मों को लेकर काफी विवाद देखने को मिला किसी की रिलीज पर बैन की मांग लगी, तो किसी को रिलीज होने के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़े. इसी बीच एक और फिल्म को लेकर विवाद खड़ा होता नजर आ रहे हैं, जिसके डायरेक्टर ने पहले ही एक चेतावनी जारी कर दी है.
Trending Photos
Vivek Agnihotri On The Bengal Files Release: हाल में कई फिल्मों को लेकर विवाद बढ़े हैं. कहीं रिलीज रोकने की मांग उठी, तो कहीं मेकर्स को अदालत जाना पड़ा. अब एक और फिल्म को लेकर बवाल शुरू होता दिख रहा है. इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी रुकावट पर सख्त कदम उठाएंगे. हम यहां फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की अगली आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की बात कर रहे हैं.
इसको लेकर हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर उनकी आने वाली फिल्म को पश्चिम बंगाल में रिलीज होने से रोका गया, तो वे अदालत का सहारा लेंगे. हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पहले एक मल्टीप्लेक्स ने रद्द किया और बाद में होटल में बिजली काट दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑर्गनाइजर्स से पुलिस ने भी परमिशन को लेकर सवाल किए. अग्निहोत्री ने साफ कहा, 'हम संविधान के हिसाब से चलेंगे'.
सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म
उन्होंने कहा, 'अगर हमें रोका गया तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे. हम आम नागरिक हैं, कुछ और कर भी नहीं सकते. बस यही दुआ है कि राज्य सरकार ऐसा कदम न उठाए और समझदारी से काम ले'. ये बयान उन्होंने कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च से जुड़े विवादों के बाद दिया. फिल्म को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है. ये फिल्म 16 अगस्त, 1946 के कोलकाता दंगों की सच्ची कहानी पर आधारित है. ये दंगे मुस्लिम लीग द्वारा बुलाए गए डायरेक्ट एक्शन डे के बाद शुरू हुए थे.
2 घंटे 50 मिनट की धमाकेदार फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, पहले दिन 'छावा'-'सैराया', अब 5वें दिन तोड़े इन 4 फिल्मों के रिकॉर्ड
पहले भी बना चुके हैं विवादित फिल्में
फिल्म में उस दौर की घटनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. विवेक अग्निहोत्री इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, जिन पर भी काफी बहस और विवाद हुआ था. फिल्म को लेकर विवाद भी सामने आया है. गोपाल मुखर्जी के पोते शंतनु मुखर्जी ने शिकायत की है कि फिल्म में उनके दादा को नेगेटिव तौर पर दिखाया गया है. इस पर अग्निहोत्री ने सफाई देते हुए कहा, 'मैंने केवल वही दिखाया है जो गोपाल मुखर्जी ने खुद बीबीसी इंटरव्यू में कहा था'.
फिल्म को लेकर देनी पड़ी थी सफाई
उन्होंने आगे कहा, 'उनकी असल जिंदगी या राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है. मेरे लिए वे एक हीरो थे और मैंने उन्हें हीरो की तरह ही दिखाया है'. अग्निहोत्री ने आगे कहा कि वे गोपाल मुखर्जी का बहुत सम्मान करते हैं. लेकिन उनका आरोप है कि राजनीति से जुड़े कारणों से उनके परिवार ने ये मामला उठाया है. उन्होंने कहा, 'उनके पोते टीएमसी के साथ जुड़े हैं, इसलिए मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं. पर हमने भी कानूनी तरीके से इसका जवाब दिया है'.
फिल्म में नजर आएंगे ये बड़े कलाकार
साथ ही उन्होंने दावा किया कि फिल्म पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से बनाई गई है. निर्देशक ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी कट के पास किया है. उनका कहना है कि बंगाल के लोग इस फिल्म को देखकर गर्व महसूस करेंगे. विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि वे हिंदू सभ्यता और इतिहास पर फिल्में बनाते हैं, इसलिए 'द बंगाल फाइल्स' भी उसी विजन का हिस्सा है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सास्वता चटर्जी, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, प्रियंशु चटर्जी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.