2 मिनट 17 सेकेंड का वो खौफनाक ट्रेलर, जिसने ला दिया यूट्यूब पर भूचाल, महज 24 घंटे में मिले 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज

Bhay The Gaurav Tiwari Mystery: पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की लाइफ पर बनी सीरीज 'भय-ए गौरव तिवारी मिस्ट्री' का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है उसे खूब प्यार मिल रहा है. इस सीरीज में गौरव तिवारी के किरदार में करण टैकर है जिनकी एक्टिंग ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया है. इस ट्रेलर को रिलीज हुए चंद घंटे ही हुई है कि इसने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले हैं.जिसे देखकर इतना तो तय है कि लोगों के बीच इस सीरीज का बज बना हुआ है.

1 करोड़ से ज्यादा मिले व्यूज

ट्रेलर को 24 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. जिसने इस फिल्म का क्रेज लोगों के बीच कितना ज्यादा है वो साफ पता चल रहा है. ये सीरीज अमेजन एक्स प्लेयर पर 12 दिसंबर को स्ट्रीम होगी. खास बात है कि इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और स्टार्स जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, ज़रीन खान,हिमांशु मेहरा,हंसल मेहता,अशोक पंडित और कई दिग्गज सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेलर को शेयर किया और खूब तारीफ की.

करण टैकर संग होंगी कल्कि

इस सीरीज में करण टक्कर और कल्कि लीड में नजर आएंगे. इसके साथ सलोनी बत्रा, डैनिश सूद, निमेश नायर,घनश्याम गर्ग और अन्य सितारे भी है. भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन पर आधारित यह शो उनके केसों, एक्सपीरियंस और संदिग्ध मौत के इर्द गिर्द बुना गया है. इसे लेकर निर्देशक रॉबी ग्रेवाल ने कहा कि मैं गौरव से एक बार मिला था और हम साथ में कुछ करने की प्लान कर रहे थे. उनकी अचानक मौत ने एक खालीपन छोड़ दिया. जब प्रभलीन ने मुझे यह कहानी बताई, तो मैं कुछ पल के लिए मानो ठहर गया. शायद किस्मत चाहती थी कि मैं ही उनकी कहानी दुनिया के सामने लाऊं.' आपको बता दें, इससे पहले करण टैकर 'स्पेशल ऑप्स 2' में नजर आए थे. जिसमें उनके रोल को लोगों ने खूब पसंद किया था.