Advertisement
trendingNow13037682
Hindi Newsबॉलीवुड2 मिनट 17 सेकेंड का वो खौफनाक ट्रेलर, जिसने ला दिया यूट्यूब पर भूचाल, महज 24 घंटे में मिले 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज

2 मिनट 17 सेकेंड का वो खौफनाक ट्रेलर, जिसने ला दिया यूट्यूब पर भूचाल, महज 24 घंटे में मिले 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज

'भय-ए गौरव तिवारी मिस्ट्री' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर बवाल काटा है. इस ट्रेलर को रिलीज हुए चंद धंटे ही हुए और व्यूज सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भय-ए गौरव तिवारी मिस्ट्री
भय-ए गौरव तिवारी मिस्ट्री

Bhay The Gaurav Tiwari Mystery: पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की लाइफ पर बनी सीरीज  'भय-ए गौरव तिवारी मिस्ट्री' का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है उसे खूब प्यार मिल रहा है. इस सीरीज में गौरव तिवारी के किरदार में करण टैकर है जिनकी एक्टिंग ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया है. इस ट्रेलर को रिलीज हुए चंद घंटे ही हुई है कि इसने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले हैं.जिसे देखकर इतना तो तय है कि लोगों के बीच इस सीरीज का बज बना हुआ है.

1 करोड़ से ज्यादा मिले व्यूज

ट्रेलर को 24 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. जिसने इस फिल्म का क्रेज लोगों के बीच कितना ज्यादा है वो साफ पता चल रहा है. ये सीरीज अमेजन एक्स प्लेयर पर 12 दिसंबर को स्ट्रीम होगी. खास बात है कि इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और स्टार्स जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, ज़रीन खान,हिमांशु मेहरा,हंसल मेहता,अशोक पंडित और कई दिग्गज सितारे  सोशल मीडिया पर ट्रेलर को शेयर किया और खूब तारीफ की. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Tacker (@karantacker)

 

करण टैकर संग होंगी कल्कि

इस सीरीज में करण टक्कर और कल्कि लीड में नजर आएंगे. इसके साथ सलोनी बत्रा, डैनिश सूद, निमेश नायर,घनश्याम गर्ग और अन्य सितारे भी है. भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन पर आधारित यह शो उनके केसों, एक्सपीरियंस और संदिग्ध मौत के इर्द गिर्द बुना गया है. इसे लेकर निर्देशक रॉबी ग्रेवाल ने कहा कि  मैं गौरव से एक बार मिला था और हम साथ में कुछ करने की प्लान कर रहे थे. उनकी अचानक मौत ने एक खालीपन छोड़ दिया. जब प्रभलीन ने मुझे यह कहानी बताई, तो मैं कुछ पल के लिए मानो ठहर गया. शायद किस्मत चाहती थी कि मैं ही उनकी कहानी दुनिया के सामने लाऊं.' आपको बता दें, इससे पहले करण टैकर 'स्पेशल ऑप्स 2' में नजर आए थे. जिसमें उनके रोल को लोगों ने खूब पसंद किया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Bhay The Gaurav Tiwari MysteryKaran Tacker

Trending news

पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज