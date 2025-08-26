सेंसर बोर्ड से सिद्धार्थ-जाह्नवी की 'परम सुंदरी' को मिली हरी झंडी,कुछ शब्दों का हुआ हेरफेर, पर नहीं हटा एक भी सीन

Param Sundari Film: सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' सेंसर बोर्ड से पास हो गई है. सेंसर बोर्ड ने इसे U/A 13+ का सर्टिफिकेट दे दिया है. इस फिल्म के सीन्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन, कुछ शब्दों को रिप्लेस तो कुछ को म्यूट करने का दिशा निर्देश दिया गया है.

किए गए कुछ बदलाव

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने मेकर्स से कुछ शब्दों की आवाज बंद करने यानी कि म्यूट करने को कहा है. जैसे कि फिल्म में एक शब्द की जगह इडियट किया गया. इसके अलावा चर्चा और ब्लूडी को म्यूट किया गया और सबटाइटिल से भी हटाया गया है. इसके अलावा फादर शब्द को भी म्यूट किया गया. इन सब बदलावों के साथ हालांकि फिल्म में किसी भी सीन्स में कोई कट नहीं लगा है और फिल्म को हरी झंडी मिल गई है.

जुलाई में होने वाली थी पहले रिलीज

फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे 16 मिनट है. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट 29 अगस्त, 2025 है. पहले से फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली थी.लेकिन, मेकर्स बॉक्स ऑफिस क्लैश 'सन ऑफ सरदार 2' से नहीं चाहते थे. इसी वजह से फिल्म की तारीख को आगे बढ़ाया गया. मेकर्स का ये मानना है कि उनका ये फैसला सही है क्योंकि 'सैयारा' का इफेक्ट भी फिल्म के कलेक्शन पर असर डालता.

एक्सेंट की वजह से ट्रोल हुई जाह्नवी

'परम सुंदरी' फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है. फिल्म का ग्रैंड लॉन्च जयपुर में होगा. वहीं जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ फिल्म के प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. फिलहाल फिल्म के ट्रेलर और गानों ने काफ बज क्रिएट किया हुआ है. यहां तक कि जाह्नवी का एक्सेंट भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ हैं. कई मलयाली यूजर्स ने एक्ट्रेस को क्रिटिसाइज भी किया. लेकिन, एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपना साइड भी बताया.जाह्नवी ने कहा- 'मैं मलयाली नहीं हूं. ना ही मेरी मां थीं. मेरा किरदार हॉफ तमेलियन और हॉफ मलयाली का है. मैं हमेशा से उनके कल्चर को जानने के लिए उत्सुक रहती थी. मैं मलयाली सिनेमा की भी बड़ी फैन हूं. मैं खुश हूं कि इस फिल्म का हिस्सा बनीं.' इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है.