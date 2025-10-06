'सैयारा' एक्ट्रेस के साथ हुआ था 'ऑडिशन स्कैम', 17 साल की उम्र में फर्जी वेबसाइट को भेज दी थी फोटोज, बोलीं- 'इंडस्ट्री में सबके पास....'

Aneet Padda: मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने आज अनीत पड्डा एक जाना-माना नाम बना दिया है. इस फिल्म से अनीत पड्डा को काफी फेम मिला है. फिल्म में अनीत पड्डा के साथ अहान पांडे नजर आए थे. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. 22 साल की अनीत पड्डा ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी कम उम्र में उन्हें इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी. हालांकि, यहां तक का सफर अनीत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था.

एडवर्टाइजमेंट से शुरू किया करियर

अनीत पड्डा ने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट में काम कर के की थी. इसके बाद साल 2022 में आई फिल्म 'सलाम वेंकी' से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. लेकिन इस फिल्म में उनका काफी छोटा सा किरदार था. अनीत को पहला लीड रोल साल 2022 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' सीरीज में मिला. इसके बाद इसी साल अनीत ने मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से हर किसी का दिल जीत लिया और एक अलग पहचान बनाई. हाल ही में अनीत ने एक फर्जी वेबसाइट के झांसे में फंसने का किस्सा शेयर किया.

काम को लेकर काफी बेचैन थी अनीत

अनीत पड्डा ने हाल ही में कॉस्मोपॉलिटन के साथ बातचीत के दौरान के दौरान इस बात का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान वो काम की तलाश में काफी ज्यादा बेचैन थीं. उन्होंने बिनी किसी जांच के हर वेबसाइट को अपना बायोडाटा भेज दिया था. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी प्रोडक्शन हाउस के पास उनका ऑडिशन टेप, बेकार या बायोडाटा और स्नैपचैट के फिल्टर वाले फोटोज है.

फेक वेबसाइट को भेजा ऑडिशन टेप

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि इस दौरान उन्होंने फेक वेबसाइट को भी अपना ऑडिशन टेप भेज दिया था. वो करीब 50-70 प्रोडक्शन कंपनी को ईमेल भेजा करती थी. हालांकि उन्हें इस बात का अहसास बाद में हुआ कि कास्टिंग एजेंसियां एक्टर्स की तरफ से बातचीत करती हैं.

सैयारा ने रचा इतिहास

बता दें कि मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' इसी साल जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में अनीत के साथ अहान पांडे लीड रोल में थे. सैयारा फिल्म की स्टोरी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इंडियन नेट के मामले में फिल्म ने 329.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और दुनियाभर में 569.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.