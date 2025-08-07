इमोशनल हुए अहान पांडे, 'सैयारा' की सफलता के बाद शेयर किया पोस्ट, खास लेडी को किया डेडिकेट, बोले- ‘काश मैं गले लगा पाता…’

Aneet Padda And Ahaan Panday on Saiyaara Success: साल 2025 की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में इतिहास रच दिया है. इस फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई. सैयारा फिल्म में अनीत पड्डा और अहान पांडे की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया. फिल्म की हर तरफ जबरदस्त तारीफ हो रही है. सैयारा फिल्म की न केवल आम लोग बल्कि बॉलीवुड सितारे भी पसंद कर रहे हैं. फिल्म रिलीज के बाद अब एक नया अपडेट सामने आया है. एक्ट्रेस अनीत पड्डा और अहान पांडे ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अहान पांडे ने शेयर किया पोस्ट

वहीं फिल्म एक्टर अहान पांडे ने भी 'सैयारा' की सफलता के बा पहला पोस्ट शेयर किया और हर किसी का ध्यान खींच लिया. अहान पांडे ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि 'कभी ये नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा, दादी मुझे हमेशा राज बुलाती थी, काश वो आज कृष्ण को देख पाती, भगवान को हमेशा ये कहता था कि अगर दुनिया मुझे पसंद न भी करे, मुझे पता था.. सितारों में सितारा, एक तन्हा तारा-दादी मेरी.. वहां से देख कर मुझे.. मुस्कुराएंगी - ये सिर्फ आपके लिए है दादी'

'मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है....'

अहान पांडे ने आगे लिखा कि 'मुझे नहीं पता कि मेरे लिए आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस क्षण में मैं अपनी हड्डियों में प्यार महसूस कर रहा हूं, मैं इसे आप में से हर एक के लिए महसूस करता हूं और मैं इसे हमेशा और हमेशा के लिए महसूस करता रहूंगा.' उन्होंने आगे लिखा कि 'मैं दोगुनी मेहनत करने, दोगुना अच्छा बनने और आप सभी के लिए ऐसा करने का वादा करता हूं, लेकिन यह मेरे अंदर के बच्चे के लिए भी करूंगा, उस बच्चे के लिए जिसके दो बाएं पैर थे. वो बच्चा जो स्टेज पर जाने से पहले घबरा जाता था, वो बच्चा जिसे हमेशा कहा जाता था कि वो ये नहीं कर सकता, वो बच्चा हम सब में है. मुझे उम्मीद है कि आप सब उस बच्चे को खुश करते रहेंगे क्योंकि आपके अंदर का वो बच्चा इस सबका हकदार है. इस चमत्कार के लिए शुक्रिया, काश मैं आप सभी को गले लगा पाता; तेरे बिना तो कुछ ना रहेंगे.' हर कोई अहान पांडे की पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहा है.

अनीत पड्डा ने शेयर किया पोस्ट

सैयारा फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर मूवी सुर्खियों में आ गई है. हाल ही में अनीत पड्डा ने फिल्म सैयारा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा कि 'अब मेरा धुंधलापन कम हो रहा है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. तुमने मुझे जो इतना प्यार दिया है, वो मेरे सीने में भारी पड़ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे वापस देने के अलावा क्या करूं.'

'मुझे डर है कि आगे क्या होगा..'

अनीत पड्डा ने कैप्शन में आगे लिखा कि 'मुझे डर है कि आगे क्या होगा, मुझे डर है कि मैं काफी नहीं रहूंगा, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे वो मेरा एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों न हो, मैं उसे सबके सामने रखूँगा. अगर ये तुम्हें हंसाता है, रुलाता है, या कोई ऐसी बात याद दिलाता है जिसे तुम भूल गए थे, अगर ये तुम्हें थोड़ा कम अकेला महसूस कराता है, तो शायद मैं यहीं हूं और मैं कोशिश करता रहूंगा. अधूरा लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं.' एक्ट्रेस के इस कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया और फैंस पढ़ने के बाद भावुक नजर आ रहे हैं. इस कैप्शन में उन्होंने अपने दिल की बात रखी है. इस पोस्ट पर हर कोई जमकर कमेंट करते नजर आ रहा है.