अक्षय खन्ना को पसंद नहीं था ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का लुक, फिर ऐसे बनी आइकॉनिक पहचान, बन गए 2025 के सबसे सेंसेशनल विलेन

Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय खन्ना को पसंद नहीं था ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का लुक, फिर ऐसे बनी आइकॉनिक पहचान, बन गए 2025 के सबसे सेंसेशनल विलेन

Akshaye Khanna Look: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की एंट्री, लुक और डांस ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था. बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म में रहमान डकैत का रोल निभाया है. हालांकि, पहले उन्होंने फिल्म में अपने लुक को रिजेक्ट कर दिया था. इस लुक के पीछे कई बदलाव, बहस और खुद अक्षय के... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:08 AM IST
अक्षय खन्ना को नहीं पसंद था ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का लुक
Akshaye Khanna Look Dhurandhar: आदित्य धर की दूसरी फिल्म ‘धुरंधर’ भी उनकी पहली फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है और इस साल की वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसने 20 दिनों में 900 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया और अब 1000 करोड़ की राह पर निकल चुकी है. वैसे तो इस फिल्म में कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियां अक्षय खन्ना ने बटोरी. 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाया है. फिल्म में उनकी दमदार मौजूदगी, सख्त अंदाज और अलग लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इतना ही नहीं, उनकी एंट्री ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका ये लुक आसानी से तय नहीं हुआ था. शुरुआत में खुद अक्षय को ये लुक कुछ खास पसंद नहीं आया था. कई बार मीटिंग हुई, आइडिया बदले गए और कैरेक्टर की जड़ों पर दोबारा सोचा गया. तब जाकर ये लुक तैयार हुआ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहले पसंद नहीं था अक्षय खन्ना को ये लुक 

फिल्म रिलीज होने के बाद से अक्षय खन्ना के लुक और किरदार ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. राजनीतिक रैली में ‘लुट ले गया’ गाने पर उनकी एंट्री हो या फिर ‘Fa9la’ गाने में ‘शेर-ए-बलोच’ बनने वाला सीन, हर जगह उनका लुक छा गया. इन सीन्स में सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि कपड़ों और पूरे लुक की बड़ी भूमिका रही. यही वजह है कि पर्दे के पीछे इस लुक को सही बनाने के लिए काफी सोच-विचार किया गया, ताकि किरदार बनावटी न लगे और असली लगे और वे इस साल के सबसे सेंसेशनल विलेन बन गए.

2025 की इकलौती फिल्म, हीरो को छोड़ विलेन के दीवाने हुए लोग, 20 दिनों में 907 करोड़ कमा कर रचा इतिहास, IMDb रेटिंग भी है 8.6

बदलता लुक दिखाता है रहमान डकैत की जर्नी

डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने बताया कि शुरुआत में प्लान काफी सिंपल था. अक्षय खन्ना को ज्यादातर पठानी सूट में दिखाया जाना था. लेकिन अक्षय को लगा कि कुछ कमी रह गई है. उन्होंने सुझाव दिया, ‘हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सड़क से आया हुआ इंसान है’. इसके बाद कुर्ता-जींस जैसे कपड़े भी जोड़े गए. इस बदलाव ने किरदार को ज्यादा रफ, रियल और जमीन से जुड़ा हुआ बना दिया. स्मृति के मुताबिक, कपड़ों की ये जर्नी रहमान डकैत के सफर को भी दिखाती है. 

समय बदलने के साथ बदलता रहा रहमान डकैत का लुक

उन्होंने बताया कि कहानी में जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है और राजनीति में कदम रखता है, वैसे-वैसे उसका लुक भी बदलता है. शुरुआत में वो लिनन और डेनिम जैसे साधारण कपड़ों में नजर आता है. फिर धीरे-धीरे सिल्क और वूल की पठानी में दिखाई देता है, जो फिल्म के सबसे अहम लुक्स में से एक है. ये बदलाव बिना बोले ही उसके रुतबे को दिखा देता है. ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था. स्मृति ने बताया कि पहला लुक टेस्ट होने के बाद भी अक्षय पूरी तरह कन्विंस नहीं थे. कुछ हफ्तों बाद फिर मीटिंग हुई, जहां उन्होंने कहा, ‘मैं अभी भी इस रास्ते को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हूं’. 

‘Fa9la’ गाने पर अक्षय खन्ना की दमदार एंट्री 

वहीं उन्होंने दोबारा याद दिलाया कि किरदार की जड़ें सड़क से जुड़ी हैं और उसके लुक में खुरदरापन होना जरूरी है. इसी सोच ने रहमान डकैत को जरूरत से ज्यादा स्टाइलिश बनने से बचा लिया. ‘Fa9la’ गाने वाले सीन का लुक भी आखिरी वक्त में बदला गया. पहले प्लान था कि सभी डांसर काले कपड़ों में होंगे. लेकिन बलूच संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सफेद कपड़ों का फैसला लिया गया. धूप में सफेद कपड़ों के बीच अक्षय को अलग दिखाने के लिए उन्हें पूरा काला पहनाया गया. आदित्य धर चाहते थे, ‘जब रहमान डकैत एंट्री करे, लोग ठहर जाएं’.

