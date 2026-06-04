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Hindi Newsबॉलीवुड1 घंटे 49 मिनट की सुपरहिट फिल्म...7 महीने बाद OTT पर आई और मचा दिया धमाल; टॉप ट्रेंडिंग पर कब्जा; कई फिल्मों को पछाड़ा

1 घंटे 49 मिनट की सुपरहिट फिल्म...7 महीने बाद OTT पर आई और मचा दिया धमाल; टॉप ट्रेंडिंग पर कब्जा; कई फिल्मों को पछाड़ा

Most Trending Animated Film on OTT: OTT पर 7 महीने पुरानी फिल्म आई है, जिसने आते ही टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में बाजी मार ली है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:43 PM IST
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1 घंटे 49 मिनट की सुपरहिट फिल्म...7 महीने बाद OTT पर आई और मचा दिया धमाल; टॉप ट्रेंडिंग पर कब्जा; कई फिल्मों को पछाड़ा

पिछले कुछ सालों में में एनिमेटेड फिल्मों का क्रेज बढ़ा है, अब ये फिल्में सिर्फ बच्चों तक नहीं, बल्कि एडल्ट के बीच भी काफी फेमस है. इन फिल्मों में इमोशनल कहानियां, शानदार विजुअल्स और मजबूत मैसेज देखने को मिलते हैं. दर्शकों के बीच इन फिल्मों की मांग लगातार बढ़ती नजर आ रही है.   आज हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे. हाल ही में ओटीटी रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म आई, जिसने 7 महीने पहले बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

ओटीटी पर नई फिल्म डेविड का कब्ज़ा 

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अब महीनों बाद फिल्म ओटीटी पर छा गई है. इस फिल्म ने रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही ओटीटी की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा कर लिया है और मस्ट वॉच बन गई है.आज के दौर में किसी फिल्म की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उसकी पहुंच भी काफी मायने रखती है. 

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साल 2025 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म डेविड (David), एक बाइबिल आधारित म्यूजिकल एडवेंचर फिल्म है. इसे ब्रेंट डॉज और फिल कनिंघम ने डायरेक्ट किया था. फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी बाइबिल के प्रसिद्ध पात्र डेविड पर आधारित है, जो एक साधारण चरवाहे से आगे चलकर अपने लोगों का नेता बनता है. 

क्या है फिल्म डेविड  की कहानी?

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फिल्म में के कास्ट की बात करें तो, इसमें फिल विकहम ने डेविड को आवाज दी है, जबकि ब्रैंडन एंगमैन, आसिम चौधरी, मिरी मेसिका, मिक विंगर्ट, विल डी रेंजी-मार्टिन और लॉरेन डाइगल जैसे कलाकार भी वॉयस कास्ट का हिस्सा रहे. कहानी में दिखाया गया है कि पांच पार्ट वाली टीवी मिनी-सीरीज यंग डेविड का अगला चैप्टर 'डेविड' एक युवा इस्राइली गड़रिये, कवि और योद्धा की कहानी है जिसके बारे में पहले से ही यह तय था कि वह इस्राइल का नया राजा बनेगा. वह गोलियत नाम के एक दुष्ट फिलिस्तीनी दैत्य के साये से बाहर निकलकर एक सफर पर निकलता है, ताकि वह अपने लोगों को यह साबित कर सके कि असली ताकत राज-पाट में नहीं, बल्कि आस्था और आजादी में होती है. कैसे एक युवा चरवाहा अपने अटूट विश्वास और साहस के दम पर बड़ी चुनौतियों का सामना करता है. फिल्म के विजुअल्स और संगीत की काफी चर्चा हुई. 

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फिल्म डेविड ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड 

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फिल्म डेविड (David) को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है. दर्शकों को इसका एनीमेशन पसंद आया. फिल्म का बजट करीब 60.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो लगभग 520 करोड़ रुपये है. वहीं इसका वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 833 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इस फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. अब 7 महीने बाद बड़े पर्दे से फिल्म ओटीटी पर आई और फिर से हर ओर छा गई.फिल्म डेविड हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई और आते ही इसने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है.  फिल्म 3 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. मात्र 24 घंटे के अंदर ही फिल्म ने तीसरे पायदान पर कब्जा कर लिया है.

 

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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