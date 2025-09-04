आ रही है 2025 की सबसे खून खराबे वाली फिल्म, चली सेंसर बोर्ड की कैंची, न्यूड सीन सहित लगे 23 कट्स, मिला A सर्टिफिकेट
आ रही है 2025 की सबसे खून खराबे वाली फिल्म, चली सेंसर बोर्ड की कैंची, न्यूड सीन सहित लगे 23 कट्स, मिला A सर्टिफिकेट

Tiger Shroff की 'बागी 4' फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट है. इस फिल्म को लेकर CBFC ने 23 कट्स लगाने को कहा है. इसके साथ ही कुछ शब्दों को भी हटाने को भी कहा गया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:40 PM IST
बागी 4 फिल्म पोस्टर
बागी 4 फिल्म पोस्टर

Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ बिगेस्ट हिट सीरीज 'बागी 4', 5 सितंबर को थिएटर में आ रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और मूवी का काफी बज भी बना हुआ है. इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि 'बागी 4' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी तो मिल गई है लेकिन फिल्म में 23 कट्स लगाने को कहा गया है. इसके साथ ही कुछ ऐसे कंडोम जैसे शब्द और न्यूड सीन को भी हटाने को कहा गया है.

2025 की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म 'बागी 4' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने A सर्टिफिकेट दिया है. इसके साथ ही आवाज में कई बदलाव करने को भी कहा गया है. जिन बदलावों के बारे में कहा गया है वो ये हैं...

 

  1. न्यूडिटी वाले सीन हटाने को कहा
  2. एक सीन फिल्म में ऐसा है जिसमें इंसान ताबूत पर खड़ा नजर आ रहा है. उस सीन को डिलीट करने का दिशा निर्देश दिया.
  3. निरंजन दीए से सिगरेट जला रहा है. इस सीन को हटाने को कहा.
  4. गाने में ये मेरा हुस्न ..में एक सीन काफी ज्यादा बोल्ड है जिसमें संजय दत्त कटे हुए हाथ से सिगरेट जलाता है उसे हटाने को कहा गया.
  5. ईसा मसीह की फोटो पर चाकू फेंकने वाले सीन पर आपत्ति जताई.
  6. इसके अलावा वॉयलेंस वाले कुछ सीन को ट्रिम करने और उनकी टोन को थोड़ा डाइन करने को कहा गया है. 
  7. इसके अलावा कुछ डायलॉग को काफी वल्गर कहकर हटाने को कहा.
  8. फिल्म में एक डायलॉग है - भाई तुझे कंडोम में ही रहना चाहिए था. इसे थोड़ा एडिट करके कंडोम का साउंड म्यूट करने को कहा गया है.
  9. फिंगरिंग शब्द को रिप्लेस किया गया है.
  10. इसके अलावा कुछ और लाइनों को थोड़ा ए़डिट करके सॉफ्ट करने को कहा गया.
  11. सीबीएफसी का कहना है कि ये एडिट काफी ज्यादा छोटे है लेकिन काफी जरूरी हैं

 

इन 5 फिल्मों में विलेन से ज्यादा खूंखार लुक में नजर आए थे हीरो, देखकर फटी रह गई थीं फैंस की आंखें!

आपको बता दें, 'बागी 4' मूवी में टाइगर श्रॉफ के अलावा हरनाज संधू है. इस फिल्म का डायरेक्शन ए हर्षा ने किया है. 

 

