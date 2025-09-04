आ रही है 2025 की सबसे खून खराबे वाली फिल्म, चली सेंसर बोर्ड की कैंची, न्यूड सीन सहित लगे 23 कट्स, मिला A सर्टिफिकेट

Tiger Shroff की 'बागी 4' फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट है. इस फिल्म को लेकर CBFC ने 23 कट्स लगाने को कहा है. इसके साथ ही कुछ शब्दों को भी हटाने को भी कहा गया है.
Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ बिगेस्ट हिट सीरीज 'बागी 4', 5 सितंबर को थिएटर में आ रही है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और मूवी का काफी बज भी बना हुआ है. इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि 'बागी 4' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी तो मिल गई है लेकिन फिल्म में 23 कट्स लगाने को कहा गया है. इसके साथ ही कुछ ऐसे कंडोम जैसे शब्द और न्यूड सीन को भी हटाने को कहा गया है.
2025 की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म 'बागी 4' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने A सर्टिफिकेट दिया है. इसके साथ ही आवाज में कई बदलाव करने को भी कहा गया है. जिन बदलावों के बारे में कहा गया है वो ये हैं...
आपको बता दें, 'बागी 4' मूवी में टाइगर श्रॉफ के अलावा हरनाज संधू है. इस फिल्म का डायरेक्शन ए हर्षा ने किया है.
