Advertisement
trendingNow12938278
Hindi Newsबॉलीवुड

जल्द आएगा ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का सीजन 2... एक्टर ने दिया बड़ा हिंट, प्रीमियर में लूटी थी सबसे ज्यादा लाइमलाइट

The Bads Of Bollywood 2: शाहरुख खान के बेटे आर्यन की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ इन दिनों नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का दिल जीत रही है. सीरीज को क्रिटिक्स और ओटीटी यूजर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच सीरीज में नजर आ रहे एक्टर ने इसके सीजन 2 को लेकर बड़ा हिंट दिया. उन्होंने कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आएगा ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का सीजन 2?
आएगा ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का सीजन 2?

Rajat Bedi On The Bads Of Bollywood 2: आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Ba**ds Of Bollywood) इन दिनों नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का दिल जीत रही है. सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है. शो की सबसे बड़ी खासियत है आर्यन का सेल्फ-डिप्रिसेटिंग ह्यूमर, बॉलीवुड क्लिशे पर मजेदार सटायर, शानदार मेटा जोक्स और राघव जुयाल की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग. वहीं मनोज पाहवा का रॉकस्टार लुक और कई दिलचस्प कैमियो भी दर्शकों का ध्यान खींचते हैं.

लेकिन सीरीज में सबसे ज्यादा हो रही है एक्टर रजत बेदी की. जिन्होंने इस सीरीज के जरिए लंबे समय बाद शानदार वापसी की. इतना ही नहीं, वो सीरीज के प्रीमियर इवेंट में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी. इस सीरीज में रजत बेदी ने जराज सक्सेना का रोल निभाया है, जो एक ऐसा भुला हुआ कलाकार है जो 15 साल से काम से दूर है. उसका किरदार बार-बार प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाता है ताकि वो दोबारा शोबिज की दुनिया में लौट सके. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीज के दूसरे सीजन पर चल रहा काम 

रजत का कहना है कि ये किरदार उनकी असल जिंदगी से भी काफी मिलता-जुलता है, क्योंकि वो खुद भी लंबे समय से बॉलीवुड में वापसी की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि पहला सीजन एक टीजर जैसा था और आगे दर्शकों को उनके किरदार की और झलकें देखने को मिलेंगी. इसी बीच रजत ने खुलासा किया है कि सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है. उन्होंने कहा, 'हां, सीजन 2 बन रहा है. मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक मुझे इसमें और ज्यादा देख पाएंगे'. 

तमिल-मलयालम फिल्मों को रिलीज करने से किया मना, तो सिनेमाघरों के मालिकों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, भरना होगा जुर्माना

हर किसी को पसंद आ रहा उनका रोल 

सीरीज के रिलीज होने के बाद से ही रजत का फोन लगातार बज रहा है और उन्हें देश-विदेश से जबरदस्त प्यार मिल रहा है. उनका कहना है कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार पत्नी, बेटा और बेटी इस प्यार और सक्सेस को लेकर बहुत खुश हैं. 'कोई मिल गया' और 'जानी दुश्मन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके रजत का कहना है, 'मेरी जिंदगी अचानक बदल गई है. पहले सब कुछ रुका-रुका सा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बरसात खत्म होकर धूप निकल आई हो'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कैसे मिली रजत को ये सीरीज? 

उन्होंने कहा कि शायद भगवान की यही प्लानिंग थी कि पहले कुछ काम न हो, ताकि उन्हें ये बड़ा मौका मिल सके. उनके मुताबिक ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ उनके करियर का असली टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. रजत ने ये भी बताया कि उन्हें ये सीरीज कैसे मिली? वे उस समय कनाडा में थे, जब अचानक उनके एक साथी ने बताया कि आर्यन खान उनसे मिलना चाहते हैं. इसके बाद आर्यन की टीम ने उनसे संपर्क किया और रजत तुरंत मुंबई पहुंच गए. उन्हें अब भी तारीख याद है 21-22 दिसंबर 2022. 

आर्यन से मिलते ही कर दिया हां

आर्यन खुद उन्हें रिसीव करने आए और काफी नर्वस थे. कई दिनों से वह सोच रहे थे कि रजत से क्या बातें करनी हैं. आर्यन शुरुआत से ही इस रोल में सिर्फ रजत को चाहते थे. हालांकि, कास्टिंग डायरेक्टर ने कई कलाकारों से मुलाकात की थी, लेकिन जब बात रजत की आई तो आर्यन ने सीधे उनसे ही मुलाकात की. रजत कहते हैं, 'अगर मैं ये रोल नहीं करता तो ये किरदार शो में होता ही नहीं'. उन्होंने बताया कि उन्हें आर्यन से मिलते ही हां कह दिया, क्योंकि ये मौका शाहरुख खान के बेटे के पहले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

The Bads Of BollywoodRajat BediAryan Khan

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;