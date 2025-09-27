जल्द आएगा ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का सीजन 2... एक्टर ने दिया बड़ा हिंट, प्रीमियर में लूटी थी सबसे ज्यादा लाइमलाइट

Rajat Bedi On The Bads Of Bollywood 2: आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Ba**ds Of Bollywood) इन दिनों नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का दिल जीत रही है. सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है. शो की सबसे बड़ी खासियत है आर्यन का सेल्फ-डिप्रिसेटिंग ह्यूमर, बॉलीवुड क्लिशे पर मजेदार सटायर, शानदार मेटा जोक्स और राघव जुयाल की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग. वहीं मनोज पाहवा का रॉकस्टार लुक और कई दिलचस्प कैमियो भी दर्शकों का ध्यान खींचते हैं.

लेकिन सीरीज में सबसे ज्यादा हो रही है एक्टर रजत बेदी की. जिन्होंने इस सीरीज के जरिए लंबे समय बाद शानदार वापसी की. इतना ही नहीं, वो सीरीज के प्रीमियर इवेंट में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी. इस सीरीज में रजत बेदी ने जराज सक्सेना का रोल निभाया है, जो एक ऐसा भुला हुआ कलाकार है जो 15 साल से काम से दूर है. उसका किरदार बार-बार प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाता है ताकि वो दोबारा शोबिज की दुनिया में लौट सके.

सीरीज के दूसरे सीजन पर चल रहा काम

रजत का कहना है कि ये किरदार उनकी असल जिंदगी से भी काफी मिलता-जुलता है, क्योंकि वो खुद भी लंबे समय से बॉलीवुड में वापसी की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि पहला सीजन एक टीजर जैसा था और आगे दर्शकों को उनके किरदार की और झलकें देखने को मिलेंगी. इसी बीच रजत ने खुलासा किया है कि सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है. उन्होंने कहा, 'हां, सीजन 2 बन रहा है. मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक मुझे इसमें और ज्यादा देख पाएंगे'.

हर किसी को पसंद आ रहा उनका रोल

सीरीज के रिलीज होने के बाद से ही रजत का फोन लगातार बज रहा है और उन्हें देश-विदेश से जबरदस्त प्यार मिल रहा है. उनका कहना है कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार पत्नी, बेटा और बेटी इस प्यार और सक्सेस को लेकर बहुत खुश हैं. 'कोई मिल गया' और 'जानी दुश्मन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके रजत का कहना है, 'मेरी जिंदगी अचानक बदल गई है. पहले सब कुछ रुका-रुका सा लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बरसात खत्म होकर धूप निकल आई हो'.

कैसे मिली रजत को ये सीरीज?

उन्होंने कहा कि शायद भगवान की यही प्लानिंग थी कि पहले कुछ काम न हो, ताकि उन्हें ये बड़ा मौका मिल सके. उनके मुताबिक ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ उनके करियर का असली टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. रजत ने ये भी बताया कि उन्हें ये सीरीज कैसे मिली? वे उस समय कनाडा में थे, जब अचानक उनके एक साथी ने बताया कि आर्यन खान उनसे मिलना चाहते हैं. इसके बाद आर्यन की टीम ने उनसे संपर्क किया और रजत तुरंत मुंबई पहुंच गए. उन्हें अब भी तारीख याद है 21-22 दिसंबर 2022.

आर्यन से मिलते ही कर दिया हां

आर्यन खुद उन्हें रिसीव करने आए और काफी नर्वस थे. कई दिनों से वह सोच रहे थे कि रजत से क्या बातें करनी हैं. आर्यन शुरुआत से ही इस रोल में सिर्फ रजत को चाहते थे. हालांकि, कास्टिंग डायरेक्टर ने कई कलाकारों से मुलाकात की थी, लेकिन जब बात रजत की आई तो आर्यन ने सीधे उनसे ही मुलाकात की. रजत कहते हैं, 'अगर मैं ये रोल नहीं करता तो ये किरदार शो में होता ही नहीं'. उन्होंने बताया कि उन्हें आर्यन से मिलते ही हां कह दिया, क्योंकि ये मौका शाहरुख खान के बेटे के पहले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था.