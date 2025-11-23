Advertisement
थियेटर्स के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’, वरुण धवन-जान्हवी कपूर की दिखेगी रोमांटिक-कॉमेडी केमिस्ट्री

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी. अब देखने ये होगा कि ओटीटी पर फिल्म क्या धमाल दिखाती है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 23, 2025, 11:19 PM IST
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari OTT: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की फिल्म आई थी. इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया था और ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म का लोग ओटीटी पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है. 

इस दिन ओटीटी पर आएगी फिल्म 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने की पूरी तैयारी कर ली है. 27 नवंबर को फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वरुण धवन और जान्हवी कपूर के साथ इस फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम रोल में नजर आए थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉक्स ऑफिस पर इतना किया था कलेक्शन 
वहीं बॉक्स ऑफिस पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और वरुण-जान्हवी की ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने में 60 करोड़ रुपये खर्च किए थे और फिल्म ने 65.22 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब देखना ये होगा कि फिल्म ओटीटी पर कितना धमाल मचाती है. 

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म
बता दें कि फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. शशांक खेतान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म की कहानी भी लिखी. वरुण ने इस फिल्म में सनी संस्कारी और जान्हवी कपूर ने तुलसी कुमारी का किरदार निभाया है. वहीं रोहित सराफ ने विक्रम सिंह और सान्या मल्होत्रा ने अनन्या नाम का किरदार निभाया था. इस फिल्म में मनीष पॉल भी नजर आए थे. उन्होंने वेडिंग प्लानर कुकु का किरदार निभाया है.  

