The Family Man Season 3: नए दुश्मनों से बदला लेने लौट रहा अंडरकवर स्पाई श्रीकांत, इस बार वार होगा और भी खतरनाक, ये है रिलीज डेट

The Family Man Season 3 Date Announced: मनोज बाजपेयी की मचअवेटेड सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 की डेट का ऐलान हो गया है. एक्शन से लेकर कहानी और देश को दुश्मनों से बचाने में NIA एजेंट अपनी जान की बाजी लगा देते हैं. राज और डीके की फेमस जोड़ी द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई ये हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर एक बार फिर लौट रही है.जिसके ऐलान के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा हाई है.

21 नवंबर से होगी स्ट्रीम

प्राइम वीडियो इस सीरीज का एक वीडियो रिलीज किया. साथ ही 'द फैमिली मैन सीजन 3' की तारीख का ऐलान किया. कैप्शन में लिखा- 'ले लाडले हो गया श्रीकांत का कमबैक. 'द फैमिली मैन' प्राइम पर 21 नवंबर से.' इस सीरीज की तारीख के ऐलान के बाद से ही फैंस का एक्साइटेंट काफी ज्यादा है और वो इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वापस लौट रहा श्रीकांत

इस धमाकेदार सीरीज के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई है. वो अपने देश की सेवा दिल से करता है और साथ ही एक अच्छे पति और पिता की जिम्मेदारी भी निभाता है. इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, जबकि इसके डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस बार सीरीज का निर्देशन राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है.

ये सितारे आएंगे नजर

इस बार खतरा और मुश्किलें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं. श्रीकांत तिवारी को अपनी हद तक जाना पड़ेगा, जब उसका सामना दो नए और ताकतवर दुश्मनों-जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा) से होगा. भागते हुए श्रीकांत को नए इलाकों में जाना पड़ेगा और देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से लड़ना होगा. इस बार फिर नजर आएंगे शारिब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सलोनी). 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर भारत और 240 से ज्यादा देशों में दिखाया जाएगा.

इस बार ज्यादा रोमांच

क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स राज & डीके ने कहा- 'पिछले कुछ सालों में दर्शकों ने द फैमिली मैन को जो प्यार और सराहना दी है, वो हमारे लिए बेहद खास रही है. हमें पता है कि दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि ये इंतजार वाकई काबिल-ए-तारीफ साबित हो. इस बार हमने कहानी में और भी ज्यादा एक्शन,रोमांच और शानदार परफॉर्मेंस जोड़ी हैं ताकि हर पल दर्शकों को सीट से बांधे रखे.'