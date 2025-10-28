Advertisement
trendingNow12978481
Hindi Newsबॉलीवुड

The Family Man Season 3: नए दुश्मनों से बदला लेने लौट रहा अंडरकवर स्पाई श्रीकांत, इस बार वार होगा और भी खतरनाक, ये है रिलीज डेट

The Family Man Season 3 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस ऐलान के साथ ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इस सीरीज को लेकर उनका एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द फैमिली मैन 3
द फैमिली मैन 3

The Family Man Season 3 Date Announced: मनोज बाजपेयी की मचअवेटेड सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 की डेट का ऐलान हो गया है. एक्शन से लेकर कहानी और देश को दुश्मनों से बचाने में NIA एजेंट अपनी जान की बाजी लगा देते हैं. राज और डीके की फेमस जोड़ी द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई ये हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर एक बार फिर लौट रही है.जिसके ऐलान के साथ ही फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा हाई है.

21 नवंबर से होगी स्ट्रीम

प्राइम वीडियो इस सीरीज का एक वीडियो रिलीज किया. साथ ही 'द फैमिली मैन सीजन 3' की तारीख का ऐलान किया. कैप्शन में लिखा- 'ले लाडले हो गया श्रीकांत का कमबैक. 'द फैमिली मैन' प्राइम पर 21 नवंबर से.' इस सीरीज की तारीख के ऐलान के बाद से ही फैंस का एक्साइटेंट काफी ज्यादा है और वो इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वापस लौट रहा श्रीकांत

इस धमाकेदार सीरीज के साथ मनोज बाजपेयी एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई है. वो अपने देश की सेवा दिल से करता है और साथ ही एक अच्छे पति और पिता की जिम्मेदारी भी निभाता है. इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, जबकि इसके डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस बार सीरीज का निर्देशन राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है.

 

बॉलीवुड के ये सितारे एक नहीं बल्कि कई भाषाओं को बोलने में हैं माहिर, नाम जानकर आप भी रह जाएंगे दंग! 

 

ये सितारे आएंगे नजर

इस बार खतरा और मुश्किलें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं. श्रीकांत तिवारी को अपनी हद तक जाना पड़ेगा, जब उसका सामना दो नए और ताकतवर दुश्मनों-जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा) से होगा. भागते हुए श्रीकांत को नए इलाकों में जाना पड़ेगा और देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से लड़ना होगा. इस बार फिर नजर आएंगे शारिब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सलोनी). 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर भारत और 240 से ज्यादा देशों में दिखाया जाएगा.

इस बार ज्यादा रोमांच

क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स राज & डीके ने कहा- 'पिछले कुछ सालों में दर्शकों ने द फैमिली मैन को जो प्यार और सराहना दी है, वो हमारे लिए बेहद खास रही है. हमें पता है कि दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि ये इंतजार वाकई काबिल-ए-तारीफ साबित हो. इस बार हमने कहानी में और भी ज्यादा एक्शन,रोमांच और शानदार परफॉर्मेंस जोड़ी हैं ताकि हर पल दर्शकों को सीट से बांधे रखे.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

The Family Man Season 3Manoj Bajpayee

Trending news

चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप