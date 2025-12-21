Advertisement
trendingNow13048849
Hindi Newsबॉलीवुडसच्ची घटनाओं पर बनी ये 11 फिल्में...सातवीं वाली देख के तो दहल जाएगा दिल; एक तो फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट

सच्ची घटनाओं पर बनी ये 11 फिल्में...सातवीं वाली देख के तो दहल जाएगा दिल; एक तो फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट

साल 2025 बॉलीवुड के लिए खास रहा, क्योंकि कई फिल्में सच्ची घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवन गाथा पर बनीं और सिनेमाघरों में छा गईं. ये फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़ने में भी सफल रहीं. इस साल सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है.  

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सच्ची घटनाओं पर बनी ये 11 फिल्में...सातवीं वाली देख के तो दहल जाएगा दिल; एक तो फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट

साल 2025 में बॉलीवुड ने सच्चाई की ताकत को पर्दे पर उतारा. 'इमरजेंसी' में कंगना ने इंदिरा गांधी के दौर की उथल-पुथल दिखाई, तो 'छावा' में विक्की कौशल बने मराठा वीर संभाजी. 'स्काई फोर्स' ने हवाई हमलों की वीरता को दिखाया, 'द डिप्लोमैट' ने राजनयिक साहस की कहानी बुनी. 'केसरी चैप्टर 2' ने जलियांवाला की अनकही कहानी सुनाई. वहीं, '120 बहादुर' ने फिल्म के जरिए रेजांगला के शहीदों को सलाम किया. 'फुले' ने सामाजिक सुधारकों की प्रेरणा दी और 'होमबाउंड' ने कोविड के समय की संघर्ष को बखूबी पर्दे पर पेश किया.

इमरजेंसी :- साल की शुरुआत हुई 'इमरजेंसी' से, जो 17 जनवरी को रिलीज हुई. कंगना रनौत के निर्देशन में बनी 'इमरजेंसी' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और 1975-77 के आपातकाल पर आधारित है. कंगना ने फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई, जबकि अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स भी महत्वपूर्ण किरदार में दिखे. यह फिल्म राजनीतिक ड्रामा के रूप में विवादों में भी रही, लेकिन इतिहास के काले दौर को दिखाने के लिए सराही गई.

स्काई फोर्स :- 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'स्काई फोर्स'. अक्षय कुमार-वीर पहाड़िया स्टारर यह फिल्म साल 1965 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना के सरगोधा एयरबेस पर पहले हवाई हमले पर आधारित है. फिल्म में सारा अली खान और निमरत कौर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने कहानी के जरिए वायुसेना के बहादुरों की वीरता को सलाम किया. फिल्म की खूब सराहना हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

छावा:- मराठा साम्राज्य की साहस और वीरता को पर्दे पर उतारती फिल्म 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज हुई. फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी और अक्षय खन्ना औरंगजेब के महत्वपूर्ण किरदार में दिखे. शिवाजी सावंत के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म मराठा साम्राज्य के योद्धा संभाजी की वीरता और मुगलों से संघर्ष दिखाती है. भव्य युद्ध दृश्यों और एक्टर्स के दमदार एक्टिंग के दम पर यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

fallback

द डिप्लोमैट :- एक्टर जॉन अब्राहम की 'द डिप्लोमैट' 14 मार्च को आई. जॉन अब्राहम और सादिया खतीब स्टारर यह फिल्म उज्मा अहमद की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जहां एक भारतीय महिला को पाकिस्तान में जबरन शादी के बाद भारतीय राजनयिक बचाकर लाते हैं. शिवम नायर के निर्देशन में बनी यह राजनीतिक थ्रिलर कूटनीति और साहस के साथ कहानी को बखूबी पर्दे पर पेश करती है.

केसरी चैप्टर 2 :- जलियांवाला बाग की अनकही कहानी 'केसरी चैप्टर 2' 18 अप्रैल को रिलीज हुई. फिल्म में अक्षय कुमार ने सी. शंकरन नायर की भूमिका निभाई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अदालत में लड़े थे. यह फिल्म साल 1919 के नरसंहार की अनकही कहानी और न्याय की लड़ाई दिखाती है.

फुले:- 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. अनंत महादेवन निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई की भूमिका निभाई है. यह जोड़ा जाति भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है. साल 1848 में भारत की पहली बालिका विद्यालय खोलने से लेकर सामाजिक क्रांति तक की कहानी दिखाई गई है.फिल्म विवादों में भी घिरी, इसके बावजूद प्रतीक और पत्रलेखा के अभिनय की सराहना हुई.

fallback

हरि हर वीरा मल्लु :- पवन कल्याण की 'हरि हर वीरा मल्लु' 24 जुलाई को रिलीज हुई. यह फिल्म 17वीं सदी के योद्धा वीर मल्लु पर आधारित है, जो मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की साहसिक यात्रा पर निकलता है. पवन कल्याण के साथ फिल्म में बॉबी देओल और निधि अग्रवाल भी हैं. यह दक्षिण की बड़ी फिल्मों में शुमार रही.

द बंगाल फाइल्स:- हिंदू नरसंहार पर बनी 'द बंगाल फाइल्स' का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है. फिल्म 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखाली दंगों पर आधारित है. मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सिमरत कौर समेत अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. 5 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म विवादों में भी रही.

120 बहादुर :- सच्ची घटना पर बनी फिल्मों की लिस्ट में फरहान अख्तर की '120 बहादुर' का भी नाम शामिल है. 21 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म सफल रही. फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो गए थे.

fallback

हक :- यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हुई. यह कोर्टरूम ड्रामा शाह बानो बेगम केस से प्रेरित है, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और रखरखाव की लड़ाई दिखाता है.

होमबाउंड :- ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा स्टारर 'होमबाउंड' कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की संघर्षपूर्ण यात्रा और दोस्ती पर आधारित है. नीरज घेवान के निर्देशन में बनी फिल्म की तारीफ हुई.

fallback

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Year Ender 2025

Trending news

किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला