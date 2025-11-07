Advertisement
Mano Ya Na Mano Film Review: एक आदिमानव... जो 14 हजार साल से है धरती पर, 40 के बाद नहीं बढ़ती उम्र, हितेन तेजवानी की मस्ट वॉच मूवी

Mano Ya Na Mano Film Review: इस साल बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी पर कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन जाते हुए इस साल में एक ऐसी फिल्म आई, जिसको एक बार जरूर देखना बनता है. इसमें आपको हॉरर, सस्पेंस और सुपरनैचुरल सब मिलेगा. फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो आपके रोंगटे खेड़ कर देगी.  

Nov 07, 2025
1 घंटा 11 मिनट की मस्ट वॉच मूवी
1 घंटा 11 मिनट की मस्ट वॉच मूवी

फिल्म: मानो या ना मानो - एनीथिंग इज पॉसिबल
डायरेक्टर: योगेश पगारे
स्टारकास्ट: हितेन तेजवानी, राजीव ठाकुर, शिखा मल्होत्रा, निहार ठक्कर, पूर्णिमा नवानी, हंसी श्रीवास्तव और संजीव शुभा श्रीकर

Mano Ya Na Mano Anything Is Possible Review: इस साल सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया. कुछ फिल्मों ने हंसी-मजाक से लोगों का दिल जीता तो कुछ ने डर और रोमांच से सीट से बांधे रखा. अब साल के आखिर में एक ऐसी फिल्म आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि इसे एक बार जरूर देखना चाहिए. इसमें साइंस फिक्शन, हॉरर, सस्पेंस और सुपरनैचुरल सब कुछ है जो आपको पूरी तरह से बांधे रखेगा. 

इसकी कहानी ऐसी है जो आपको अंदर तक हिला देगी और रोंगटे खड़े कर देगी. बॉलीवुड अक्सर वर्ल्ड सिनेमा से इंस्पायर लेता है, जिसका नया उदाहरण है फिल्म ‘मानो या ना मानो - एनीथिंग इज पॉसिबल’. ये हॉलीवुड फिल्म ‘ए मैन फ्रॉम अर्थ’ की रीमेक है. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली है. इसमें दिखाया गया है कि इंसान की समझ से परे भी बहुत कुछ हो सकता है. शानदार अभिनय और दमदार कहानी इसे खास बनाते हैं, जो दर्शकों को आखिरी तक जोड़े रखती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

एक रात कुछ दोस्त वंश मेहता (राजीव ठाकुर) की बर्थडे पार्टी और इतिहास के प्रोफेसर मानव कुमार (हितेन तेजवानी) की फेरवेल पार्टी के लिए जमा होते हैं. सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है. मानव अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी उम्र 40 साल के बाद नहीं बढ़ी है और वो पिछले 14 हजार सालों से इस धरती पर जी रहा है. कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ हैरान हैं. क्या मानव कोई शरारत या मजाक कर रहा है? या वो सही में एक 'चिरंजीवी' (अमर) है? क्या कोई इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? ‘मानो या ना मानो - एनीथिंग इज पॉसिबल’ इसी प्लॉट पर बेस्ड है.

नहीं रहीं ‘मैं हूं ना’ के जायद खान की मां, 81 उम्र में ली आखिरी सांस, ऋतिक रोशन है गहरा ताल्लुक

एक कमरे में शूट हुई मूवी

डायरेक्टर योगेश पगारे ने अच्छा काम किया है. पूरी फिल्म एक ही लोकेशन पर शूट हुई है मगर उन्होंने कहानी का ताना बाना ऐसे बुना है कि दर्शकों को 1 घंटा 11 मिनटों तक बांधकर रखने में सफल रहे हैं. निर्देशक एक कमरे में बिना किसी घटना और सीमित किरदारों के साथ एक अलग दुनिया दर्शकों के क्रिएट करते हैं. फिल्म में हितेन तेजवानी, राजीव ठाकुर, शिखा मल्होत्रा, निहार ठक्कर, पूर्णिमा नवानी, हंसी श्रीवास्तव और संजीव शुभा श्रीकर जैसे कलाकारों में अपने दमदार अभिनय का जौहर दिखा रहे हैं.  

क्यों देखें फिल्म?

एक्टिंग की बात करें तो 'मानव' के रोल में हितेन तेजवानी ने इंप्रेस किया है. ऐसे मुश्किल रोल को उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके निभाया है कि पब्लिक उनसे कनेक्ट कर जाती है. फेस के एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैग्वेज सभी कुछ शानदार है. 'वंश' के रोल में राजीव ठाकुर भी अच्छा काम कर गए हैं. उनकी वन लाइनर हो या कॉमिक टाइमिंग ऑडिएंस को मनोरंजन का डोज देती है. देखा जाए तो पूरी फिल्म में यही दो किरदारों के बीच ज्यादा बातें होती हैं. 'मेघना' के किरदार में शिखा मल्होत्रा भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है. 

निहार ठक्कर, पूर्णिमा नवानी, हंसी श्रीवास्तव और संजीव शुबा श्रीकर ने भी अपने रोल के साथ न्याय किया है. सबसे अच्छी बात ये है कि 70 मिनट में फिल्म खत्म हो जाती है. तो ये आपको इधर-उधर देखने का मौका ही नहीं देती. यानी कि अगर आप कुछ अलग तरह की फिल्म देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मूवी एक बार तो देखना बनता है.

कहां देख सकते हैं ये फिल्म? 

‘मानो या ना मानो - एनीथिंग इज पॉसिबल’ अब आप SciFiIndianFilms के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को वहीं रिलीज हुई है और फिलहाल सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध है. अगर आप मेंबर हैं, तो इसे सीधे चैनल पर देखकर इसका मजा ले सकते हैं. फिल्म का डिजिटल प्रीमियर यूट्यूब पर ही किया गया है, जिससे दर्शक घर बैठे इसका थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसे सभी दर्शकों के लिए भी ओटीटी पर जारी किया जा सकता है.

