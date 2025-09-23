'आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूं...' नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद करण जौहर का पहला पोस्ट, शेयर की कई फोटोज

Karan Johar ने नेशनल अवॉर्ड मिलने पर पहला पोस्ट किया है.इस पोस्ट में करण काफी भावुक नजर आए. साथ ही रानी और शाहरुख के साथ उसी साल अवॉर्ड मिलने पर खुशी जाहिर की.
Karan Johar First Post After National Award: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के अलावा 23 सितंबर का दिन करण जौहर के लिए भी बेहद खास रहा. करण को उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म के रूप में नेशनल अवॉर्ड दिया गया. इस अवॉर्ड को पाने के बाद करण ने फोटोज की सीरीज सोशल मीडिया पर शेयर की जो तेजी से वायरल हो रही है.
लिखा ये पोस्ट
करण जौहर ने अपनी और रानी मुखर्जी के साथ चार तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर लिखा- 'सर्वाधिक लोकप्रिय और मनोरंजन करने वाली फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड पाकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं. अपूर्व और अपने पूरे धर्मा प्रोडक्शंस के प्रति आभारी हूं जो हमारी आत्मा और रीढ़ है. रानी और भाई (शाहरुख खान) के साथ उसी साल राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर बहुत भावुक हूं. हमारी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को दिए गए प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं. आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूं.'
करीना ने कहा-मॉय रॉकस्टार
करण जौहर के इस पोस्ट पर सेलेब्स खूब बधाई दे रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान करीना कपूर का पोस्ट खींच रहा है. करण की करीबी दोस्त बेबो यानी करीना कपूर ने कमेंट किया- 'मेरा रॉकस्टार.' इसके साथ ही सोफी चौधरी,रिद्धिमा कपूर साहनी, महीप कपूर, नकुल मेहता और अनन्या पांडे ने भी करण को विश किया.
2023 में आई थी मूवी
'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' फिल्म साल 2023 में आई थी. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, शबाना आजमी, जया बच्चन और धर्मेंद्र भी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 160 करोड़ था. जबकि फिल्म ने 355 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस मूवी की खूब तारीफ हुई थी. यहां तक कि रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री भी लोगों को पसंद आई थी.
