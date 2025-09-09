नेपाल में GEN Z प्रदर्शनकारियों को मिला सितारों का सपोर्ट, बोले- 25,000 रुपये भेजे हैं बस हार मत मानना

Celebs Supports Nepal Gen Z Protest: पूरा नेपाल धूं-धूंकर जल रहा है. 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के बैन के बाद युवा सड़क पर उतर आए. जिसके बाद प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि आखिरकार वहां के पीएम केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों पर पथराव किया और आगजनी भी की. नेपाल में मचे हाहाकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस दौरान इन प्रदर्शनकारियों को कई नेपाली कलाकारों ने अपना सपोर्ट शो किया है. साथ ही फंडिंग की बात भी कही.

सही है आंदोलन

नेपाल के मशहूर एक्टर कृष्ण सेठ और हरि बंशा आचार्य ने फेसबुक पर अपना समर्थन इन युवाओं को दिया. साथ ही उनके इस आंदोलन को सही ठहराते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई.

Add Zee News as a Preferred Source

Indian News channels are claiming that the protest by GenZ in Nepal was for social media ban. This is not true, It’s actually against the long standing corruption, Tyranny, oppression and autocratic leadership. Social Media ban was just one of the many stimulus. pic.twitter.com/GaSj2QtpLU — Mohammed Zubair (@zoo_bear) September 9, 2025

खास बात है कि नेपाल के कलाकार हरि बंशा ने एक सड़क लेकर पोस्ट किया था जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पोस्ट में लिखा- 'मैं रोज सोचता था कि सड़क इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई. मैं रोज इस पर चलता था और ये सोचता रहता था. लेकिन, आज के युवा सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि वो सवाल भी करते हैं. क्यों टूटी कैसे टूटी. ये तो सिर्फ एक उदाहरण है. आज जो सवाल उठ रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि उन नेताओं और अफसरों के खिलाफ हैं जो इसके जिम्मेदार हैं.'

आवाज को दबाने की कोशिश की जा ही

इसके अलावा मदन कृष्ण ने कहा- 'मैंने देश के हर युग को देखा है. कई लड़ाइयां देखी हैं. आवाजों को दबाया गया, भाई-भतीजावाद और जात-पात फैले हुए हैं. सत्ता की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं. रोजाना हजारों की तादात में युवा विदेश काम के लिए जा रहे हैं. भ्रष्टाचार चरम पर है और मां नेपाल भी रोती दिखती है. कई साल के ठहराव से अब लोग थक गए हैं. आज जेन जी बोल रहे हैं. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए.'

25,000 की मदद की

इन सबके बीच सिंगर और एक्टर प्रकाश सपूत ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया. इन्होंने अपने दोनों भाइयों सुनील और सचिन को इस प्रदर्शन में शामिल होने को प्रोत्साहित किया. साथ ही कहा कि उन्होंने पिछले महीने यूट्यूब से 25,000 रुपये दोनों को भेजे हैं. उन्होनें, पानी पीते रहने और बैलेंस रहने की नसीहत जी है. कहा कि खुद को थकाएं नहीं और ये पैसा इन कामों में लगाओ.

काला चश्मा, हीरो वाला स्वैग... वो इन्फ्लुएंसर दुनियाभर से फंडिंग मांगता था, 24 घंटे में कैसे गिरा दी नेपाल सरकार?

केकी अधिकारी ने लिखी कविता

इस दौरान एक्टर केकी अधिकारी ने नेपाल में हो रहे प्रदर्शन को लेकर अपना सपोर्ट दिखाया और एक कविता लिखी. इन्होंने कहा- 'कोई चूल्हा ठंडा ना हो, आग जलाकर रखो, पसीना अपनी मिट्टी को मजबूत करता है. मुट्ठी कसकर उठो.' इन सितारों के अलावा कई और नेपाली सितारे जैसे अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, भोलेराज सापकोटा, वर्षा शिवाकोटी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं.