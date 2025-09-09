नेपाल में GEN Z प्रदर्शनकारियों को मिला सितारों का सपोर्ट, बोले- 25,000 रुपये भेजे हैं बस हार मत मानना
Advertisement
trendingNow12915101
Hindi Newsबॉलीवुड

नेपाल में GEN Z प्रदर्शनकारियों को मिला सितारों का सपोर्ट, बोले- 25,000 रुपये भेजे हैं बस हार मत मानना

पूरा नेपाल धूं-धूंकर जल रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सपोर्ट में उतरे नेपाली सितारे
सपोर्ट में उतरे नेपाली सितारे

Celebs Supports Nepal Gen Z Protest: पूरा नेपाल धूं-धूंकर जल रहा है. 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के बैन के बाद युवा सड़क पर उतर आए. जिसके बाद प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि आखिरकार वहां के पीएम केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों पर पथराव किया और आगजनी भी की. नेपाल में मचे हाहाकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस दौरान इन प्रदर्शनकारियों को कई नेपाली कलाकारों ने अपना सपोर्ट शो किया है. साथ ही फंडिंग की बात भी कही.

सही है आंदोलन
नेपाल के मशहूर एक्टर कृष्ण सेठ और हरि बंशा आचार्य ने फेसबुक पर अपना समर्थन इन युवाओं को दिया. साथ ही उनके इस आंदोलन को सही ठहराते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

खास बात है कि नेपाल के कलाकार हरि बंशा ने एक सड़क लेकर पोस्ट किया था जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पोस्ट में लिखा- 'मैं रोज सोचता था कि सड़क इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई. मैं रोज इस पर चलता था और ये सोचता रहता था. लेकिन, आज के युवा सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि वो सवाल भी करते हैं. क्यों टूटी कैसे टूटी. ये तो सिर्फ एक उदाहरण है. आज जो सवाल उठ रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि उन नेताओं और अफसरों के खिलाफ हैं जो इसके जिम्मेदार हैं.'

आवाज को दबाने की कोशिश की जा ही
इसके अलावा मदन कृष्ण ने कहा- 'मैंने देश के हर युग को देखा है. कई लड़ाइयां देखी हैं. आवाजों को दबाया गया, भाई-भतीजावाद और जात-पात फैले हुए हैं. सत्ता की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं. रोजाना हजारों की तादात में युवा विदेश काम के लिए जा रहे हैं. भ्रष्टाचार चरम पर है और मां नेपाल भी रोती दिखती है. कई साल के ठहराव से अब लोग थक गए हैं. आज जेन जी बोल रहे हैं. उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए.' 

25,000 की मदद की
इन सबके बीच सिंगर और एक्टर प्रकाश सपूत ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया. इन्होंने अपने दोनों भाइयों सुनील और सचिन को इस प्रदर्शन में शामिल होने को प्रोत्साहित किया. साथ ही कहा कि उन्होंने पिछले महीने यूट्यूब से 25,000 रुपये दोनों को भेजे हैं. उन्होनें, पानी पीते रहने और बैलेंस रहने की नसीहत जी है. कहा कि खुद को थकाएं नहीं और ये पैसा इन कामों में लगाओ.

काला चश्मा, हीरो वाला स्वैग... वो इन्फ्लुएंसर दुनियाभर से फंडिंग मांगता था, 24 घंटे में कैसे गिरा दी नेपाल सरकार?

केकी अधिकारी ने लिखी कविता
इस दौरान एक्टर केकी अधिकारी ने नेपाल में हो रहे प्रदर्शन को लेकर अपना सपोर्ट दिखाया और एक कविता लिखी. इन्होंने कहा- 'कोई चूल्हा ठंडा ना हो, आग जलाकर रखो, पसीना अपनी मिट्टी को मजबूत करता है. मुट्ठी कसकर उठो.' इन सितारों के अलावा कई और नेपाली सितारे जैसे अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, भोलेराज सापकोटा, वर्षा शिवाकोटी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Nepal Protestgen z protest in Nepal

Trending news

रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
;