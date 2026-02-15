Advertisement
trendingNow13110490
Hindi Newsबॉलीवुड4 फिल्में, 1 ब्लॉकबस्टर… क्या ‘O Romeo’ कर पाएगी ‘हैदर’ की बराबरी? जानें शाहिद-विशाल की जोड़ी का असली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

4 फिल्में, 1 ब्लॉकबस्टर… क्या ‘O Romeo’ कर पाएगी ‘हैदर’ की बराबरी? जानें शाहिद-विशाल की जोड़ी का असली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड


इस समय शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म का दो दिन का बजट 20 करोड़ पहुंच गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी अच्छा-खासा कलेक्शन कर सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्शन ड्रामा मूवी से पहले शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज कितनी बार साथ में काम कर चुके हैं. आइए जानते हैं पुरानी फिल्मों को कलेक्शन के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 फिल्में, 1 ब्लॉकबस्टर… क्या ‘O Romeo’ कर पाएगी ‘हैदर’ की बराबरी? जानें शाहिद-विशाल की जोड़ी का असली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

‘ओ रोमियो’ सिनेमाघरों में इस समय ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है. वहीं पहले दिन ही फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, तो दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो गया है. लेकिन संडे को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई पर रोक लग सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है भारत-पाक टी-20 वर्ल्ड कप का मैच. खेर, आज हम शाहिद कपूरी और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के पास्ट प्रोजेक्ट के कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. इस जोड़ी ने एक नहीं बल्कि अब तक 4 फिल्मों में कोलेब किया है, जिसमें ओ रोमियो भी शामिल है.

2009 में किया पहला कोलेब 
शाहिद और विशाल पहली बार साल 2009 में फिल्म ‘कमीने’ के लिए साथ आए थे. इस फिल्म में शाहिद को पहली बार फैंस ने दमदार और गैंगस्टर लुक में देखा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. 35 करोड़ के बजट में तैयार की गई इस फिल्म ने लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई कर बाकी फिल्मों को फेल कर दिया था. शाहिद के साथ इस फिल्म में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं. 

फिल्म ‘कमीने’ ओपनिंग डे कलेक्शन
फिल्म ‘कमीने’ ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी, जो कि कम बजट की फिल्म के लिए एक अच्छी शुरुआत थी. साल 2009 के बाद इस जोड़ी को फिर से 2014 में साथ देखा गया, जहां शाहिद कपूर की वर्सेटाइल का दमदार झलक देखने को मिली थी. कमीने के हिट होने के 5 साल बाद विशाल ने एक्टर के साथ ‘हैदर’ बनाई. शेक्सपियर की हैमलेट से इंस्पायर होकर बनाई गई ‘हैदर’ की कहानी में शाहिद का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला, जो कि उनके चॉकलेट बॉय से पूरी तरह से अलग थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ब्लॉकबस्टर ‘हैदर’
शाहिद कपूर की फिल्म ‘हैदर’ को लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ते हुए लगभग 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. इस फिल्म में शाहिद के साथ इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार, जैसे तब्बू, श्रद्धा कपूर, के के मेनन, इरफान खान, कुलभूषण और आशिष विद्यार्थी नजर आए थे. वहीं कॉन्ट्रोवर्सियल सब्जेक्ट होने के बाद भी इस फिल्म ने पहले ही दिन 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी. 

‘रंगून’ का वर्ल्ड वाइड लाइफटाइम कलेक्शन 
ब्लॉकबस्टर ‘हैदर’ के बाद ये ड्यू साल 2017 में फिर से साथ में देखा और पर्दे पर फिर से एक धमाकेदार कहानी ने दस्तक दी. विशाल भारद्वाज ने साल 2017 में शाहिद कपूर के साथ वॉर ड्रामा फिल्म ‘रंगून’ बनाई, जिसमें सैफ अली खान और कंगना रनौत भी मुख्य किरदार में नजर आए थे. 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई इस फिल्म वर्ल्ड वाइड लाइफटाइम कलेक्शन लगभग 39 करोड़ रुपए किया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

O Romeo Box OfficeHaider Box OfficeShahid KapoorVishal Bhardawaj

Trending news

लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है