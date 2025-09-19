पहले ही दिन थिएटर में 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' ने मचाया बवाल, वाराणसी में बैक टू बैक तीन शोज हाउसफुल, गूंज उठे 'जय श्री राम' के नारे

Ajey: The Untold Story of a Yogi 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'अजेय:द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में लीड रोल में अनंत जोशी है जो भगवा चोला पहनकर सीएम योगी आदित्यनाथ का किरदार बड़ी स्क्रीन पर निभाते नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में सीएम योगी के संघर्ष को बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है.

वाराणसी में शो हाउसफुल

फिल्म देशभर में बड़े पैमाने पर रिलीज हो चुकी है. यहां तक ही वाराणसी में फिल्म अजेय का पहला शो हाउसफुल रहा. दर्शकों ने सुबह से ही टिकट काउंटर पर टिकट लेने की लंबी लाइन लगा रही थी. ऐसे में दूसरे और तीसरे शोज की बुकिंग भी पूरी हो चुकी है. फिल्म देखने के आए समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ मनोरंजन करने के लिए बनाई गई मूवी नहीं है बल्कि लोगों को इंस्पेरिशन भी देती है.

युवाओं में दिखा उत्साह

इस फिल्म को लेकर देश के युवाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है.यहां तक कि फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा. इस मूवी में योगी आदित्यनाथ के साधारण जीवन से शुरू होकर गोरखनाथ मठ में साधु बनने और उसके बाद राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेकर सीएम बनने तक के सफर को बखूबी दिखाया गया है.

अनंत जोशी ने पोस्ट किया वीडियो

इस फिल्म के रिलीज होने से चंद घंटे पहले सीएम का रोल निभाने वाले अनंत जोशी ने भी एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में अनंत कह रहे हैं कि वो इस तरह के वीडियो कभी बनाते नहीं है लेकिन एक खास दिन है. 19 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है. मैं चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि पास के सिनेमाघर में अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखे. जितनी मेहनत इस फिल्म को बनाने में लगी है उससे कहीं ज्यादा मेहनत इसे आप तक पहुंचाने में लगी है. मुझे पूरी आशा है कि आपको ये एहसास होगा कि ये एक सिर्फ नहीं है.एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसे आपको जरूर कुछ सीखना चाहिए.इस फिल्म का डायरेक्शन रवीन्द्र गौतम ने किया है.