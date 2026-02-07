Advertisement
trendingNow13101186
Hindi Newsबॉलीवुडनहीं रहा ‘द फैमिली मैन 3’ का ये एक्टर, टूट गए मनोज बाजपेयी...68 की उम्र में तोड़ा दम, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

नहीं रहा ‘द फैमिली मैन 3’ का ये एक्टर, टूट गए मनोज बाजपेयी...68 की उम्र में तोड़ा दम, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

Sunil Thapa Death: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुख खबर सामने आ रही हैं, जिसने फैंस का भी दिल तोड़ दिया. मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन 3’ से लेकर प्रियंका चोपड़ा की ‘मैरी कॉम’ फिल्म में अपने दमदार अभिनय का हुनर दिखा चुके एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रहा ‘द फैमिली मैन 3’ का ये एक्टर
नहीं रहा ‘द फैमिली मैन 3’ का ये एक्टर

Sunil Thapa Dies at 68: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुख खबर सामने आ रही हैं, जिसने फैंस का भी दिल तोड़ दिया. मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन 3’ से लेकर प्रियंका चोपड़ा की ‘मैरी कॉम’ फिल्म में अपने दमदार अभिनय का हुनर दिखा चुके एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया. हम यहां सुनील थापा की बात कर रहे हैं, जो नेपाल सिनेमा का जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने कई नेगेटिव रोल प्ले किए हैं. 

सुनील थापा की शुक्रवार सुबह काठमांडू के नॉर्विक अस्पताल में इलाज के दौरान तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. सुनील थापा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की थी. साल 1981 में आई हिंदी फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ से उन्होंने डेब्यू किया. इसके बाद ‘आज की आवाज’ और ‘मानव हत्या’ जैसी फिल्मों में नजर आए. ‘मानव हत्या’ में उन्होंने पुलिस कॉन्स्टेबल बाजीराव काले का किरदार निभाया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Add Zee News as a Preferred Source

80 के दशक में बनाई थी इंडस्ट्री में पहचान 

80 और 90 के दशक में वे कई हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहे और इंडियन सिनेमा में अपनी पहचान बनाने लगे. हिंदी फिल्मों के बाद सुनील थापा ने नेपाली सिनेमा का रुख किया. साल 1989 में आई नेपाली फिल्म ‘चिनो’ में उनका किरदार ‘रेटे कैलो’ उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. इस किरदार ने नेपाली फिल्मों में विलेन की परिभाषा ही बदल दी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार दमदार भूमिकाएं निभाते रहे.

हिंदी सिनेमा के वो डायरेक्टर, जिसने 24 साल में नहीं दी एक भी सुपरहिट, फिर भी जीते 4 नेशनल अवॉर्ड, 11 फिल्मों में से 4 निकली महा डिजास्टर 

300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में किया काम

अपने लंबे करियर में सुनील थापा ने 300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में काम किया. ‘देउकी’, ‘प्रभिशा’, ‘थुलदाई’, ‘आगो’, ‘तन ता सरै बिग्रिस नि बद्री’, ‘यो माया को सागर’, ‘जेठो कान्छो’, ‘बसंत ऋतु’ और ‘कर्म योद्धा’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं. उन्होंने साबित किया कि एक कैरेक्टर एक्टर भी पूरी फिल्म पर भारी पड़ सकता है. सुनील थापा ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया. 

fallback

हिंदी सिनेमा के साथ कई इंडस्ट्री में किया काम 

साल 2014 में आई फिल्म ‘मैरी कॉम’ में उन्होंने एम. नरजित सिंह का रोल निभाया, जिसे खूब सराहा गया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला. बाद में वे ‘सरकार राज’, ‘बॉर्डर’, ‘निरहुआ चलल लंदन’ और तेलुगु फिल्म ‘मिराई’ में भी नजर आए. फिल्मों के साथ-साथ सुनील थापा नेपाली टेलीविजन का भी जाना-पहचाना चेहरा थे. साल 2006 से 2017 तक उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल ‘मेरी बस्सै’ में ‘शेर सिंह मामा’ का किरदार निभाया. 

आखिरी बार ‘द फैमिली मैन 3’ में नजर आए थे एक्टर 

इस रोल में उनकी कॉमिक टाइमिंग और सादगी को लोगों ने खूब पसंद किया. साल 2019 के बाद वे ‘डियर जिंदगी’ सीरियल में नजर आए. उनको आखिरी बाद 2025 में आई सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ में देखा गया. जिनमें उन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों का खूब दिल जीता. उनके जाने से नेपाली सिनेमा और टीवी जगत में एक बड़ी खामोशी छा गई है. फैंस सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Sunil Thapa

Trending news

सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार