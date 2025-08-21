Coolie Box Office Collection Day 7: सुपरहिट होते-होते रह गई 'कुली'? बढ़ गई मेकर्स की टेंशन; जानें वॉर 2 क्या है हाल?
Coolie Box Office Collection Day 7: सुपरहिट होते-होते रह गई 'कुली'? बढ़ गई मेकर्स की टेंशन; जानें वॉर 2 क्या है हाल?

Coolie Box Office Collection Day 7: 14 अगस्त को रिलीज के साथ ही दमदार शुरुआत के बाद अब रजनीकांत की ‘कुली’ पिछड़ती नजर आ रही है. वीकेंड पर कमाई करने के बाद वीकडेज में इसकी कमाई को बड़ा झटका लगा है. कमाई में गिरावट देख मेकर्स की चिंता भी बढ़ गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:07 AM IST
Coolie Box Office Collection Day 7: 14 अगस्त रिलीज हुई रजनीकांत की ‘कुली’ और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2 में क्लैश हुआ था. हालांकि शुरूआती दिनों में इसका असर ‘कुली’ पर नहीं दिखा. हालांकि वीकडेज में रजनीकांत की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मिक्स्ड से लेकर निगेटिव रिव्यू के बीच कमज़ोर पड़ रही है. लगातार फिल्म की कमाई में भारी गिरावट को मिल रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘कुली’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘कुली’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

लोकेश कनगराज की ‘कुली’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हुआ है. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन, आमिर खान, पूजा हेगड़े और उपेंद्र भी हैं. पांच भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थी. वहीं, उम्मीद के मुताबिक फिल्म ने शुरुआत भी की. लेकिन फर्स्ट वीकेंड के बाद फिल्म की तूफानी रफ्तार कम हो गई है. सोमवार से ‘कुली’ की कमाई में गिरावट जारी है जो अब मेकर्स की टेंशन बढ़ा रही है.

कुली के कलेक्शन की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म ने पहले दिन 65 करोड़, दूसरे दिन 54.75 करोड़, तीसरे दिन 39.5 करोड़, चौथे दिन 35.25 करोड़, पांचवें दिन 12 करोड़ और छठे दिन 9.51 करोड़ का बिजनेस किया. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कुली’ ने रिलीज के 7वें दिन 8 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ‘कुली’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 222.5 करोड़ रुपये हो गई है.

क्या ‘कुली’ वसूल पाएगी बजट?

लगातार आ रही कमाई में गिरावट के बाद ‘कुली’ के मेकर्स की टेंशन बढ़ गई है. रिलीज के 7 दिन बाद भी ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. जबकि फिल्म की लगत 300 से 400 करोड़ बताई जा रही है. ऐसे में घटती कमाई को देखते हुए ‘कुली’ के लिए अपना बजट वसूलना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है. हालांकि मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म की कमाई में दूसरे वीकेंड पर तेजी आएगी.

बॉक्स ऑफिस पर कहां पहुंचा फिल्म 'वॉर 2' का मिशन?

वहीं, अगर अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर 2' की बात करें तो, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. दूसरे दिन 57.85 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 33.25, चौथे दिन 32.65 करोड़, पांचवे दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए. कल मंगलवार को छठे दिन इस फिल्म ने नौ करोड़ रुपये कमाए. मगर, आज सातवें दिन बुधवार को कमाई में गिरावट दर्ज हुई है. फिल्म 'वॉर 2' ने आज सातवें दिन 5.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 199 करोड़ रुपये हो गया है. 200 करोड़ी बनने से अब यह सिर्फ एक कदम दूर है. कल गुरुवार को यह फिल्म 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी. हालांकि, अभी अपना बजट निकालने से कोसों दूर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को 300-400 करोड़ रुपये बजट में बनाया गया है. ऐसे में हिट का तमगा हासिल करने के लिए 'वॉर 2' को अभी लंबी दूरी तय करनी है.

;