Advertisement
trendingNow13039607
Hindi Newsबॉलीवुड35,000 फीट पर भी ‘धुरंधर’ का जश्न, एयर इंडिया भी हुआ आदित्य धर की फिल्म का फैन, यामी गौतम ने शेयर की खुशी

35,000 फीट पर भी ‘धुरंधर’ का जश्न, एयर इंडिया भी हुआ आदित्य धर की फिल्म का फैन, यामी गौतम ने शेयर की खुशी

Dhurandhar Yami Gautam Post: आदित्य धर के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर 'धुरंधर' की दमदार कहानी और तगड़ी स्टारकास्ट को जमकर तारीफ मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म 360 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म ‘धुरंधर’ की एयर इंडिया ने भी खास अंदाज में तारीफ की है. 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

35,000 फीट पर भी ‘धुरंधर’ का जश्न, एयर इंडिया भी हुआ आदित्य धर की फिल्म का फैन, यामी गौतम ने शेयर की खुशी

एक्ट्रेस और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एयर इंडिया की ओर से पति आदित्य धर को लिखा गया एक स्पेशल लेटर पोस्ट किया. लेटर में एयर इंडिया ने लिखा है कि क्रू मेंबर्स फिल्म से काफी प्रभावित हैं, ‘35,000 फीट की ऊंचाई पर जश्न! मिस्टर धर, एक अद्भुत और शानदार फिल्म बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह फिल्म इतनी शानदार है कि हमारी पूरी टीम उत्साह और जोश से भर गई है. फ्लाइट नंबर का जिक्र करते हुए एयर इंडिया ने आगे लिखा, ‘12660 बेसब्री से इंतजार कर रहा है’

 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

फिल्म की कमाई आसमां छू रही है. 
'धुरंधर' रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर है, जिसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड लगभग 306 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. 

इन बड़े स्टार्स ने भी की तारीफ
आमजन के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. अल्लू अर्जुन, विवेक रंजन अग्निहोत्री, अशोक पंडित, राजकुमार राव, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन, तारा शर्मा समेत अन्य एक्टर्स ने पोस्ट कर न केवल कहानी, बल्कि स्टारकास्ट को भी बेहतरीन बताया. वहीं, रोहित शेट्टी ने 'धुरंधर' को नया सिनेमा तक कह दिया. जासूसी और देशभक्ति से भरपूर फिल्म की बड़ी सफलता के बाद सीक्वल भी आने की तैयारी में है. मेकर्स ने हाल ही में ऐलान कर बताया कि 'धुरंधर पार्ट 2' अगले साल मार्च में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

film dhurandharRanveer SinghAkshaye KhannaYami GautamAaditya Dhar

Trending news

BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
parliament attack 2001 anniversary
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
Thane
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
Dilip Ghosh
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप