35,000 फीट पर भी ‘धुरंधर’ का जश्न, एयर इंडिया भी हुआ आदित्य धर की फिल्म का फैन, यामी गौतम ने शेयर की खुशी

एक्ट्रेस और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एयर इंडिया की ओर से पति आदित्य धर को लिखा गया एक स्पेशल लेटर पोस्ट किया. लेटर में एयर इंडिया ने लिखा है कि क्रू मेंबर्स फिल्म से काफी प्रभावित हैं, ‘35,000 फीट की ऊंचाई पर जश्न! मिस्टर धर, एक अद्भुत और शानदार फिल्म बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह फिल्म इतनी शानदार है कि हमारी पूरी टीम उत्साह और जोश से भर गई है. फ्लाइट नंबर का जिक्र करते हुए एयर इंडिया ने आगे लिखा, ‘12660 बेसब्री से इंतजार कर रहा है’

फिल्म की कमाई आसमां छू रही है.

'धुरंधर' रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर है, जिसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड लगभग 306 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

इन बड़े स्टार्स ने भी की तारीफ

आमजन के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. अल्लू अर्जुन, विवेक रंजन अग्निहोत्री, अशोक पंडित, राजकुमार राव, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन, तारा शर्मा समेत अन्य एक्टर्स ने पोस्ट कर न केवल कहानी, बल्कि स्टारकास्ट को भी बेहतरीन बताया. वहीं, रोहित शेट्टी ने 'धुरंधर' को नया सिनेमा तक कह दिया. जासूसी और देशभक्ति से भरपूर फिल्म की बड़ी सफलता के बाद सीक्वल भी आने की तैयारी में है. मेकर्स ने हाल ही में ऐलान कर बताया कि 'धुरंधर पार्ट 2' अगले साल मार्च में रिलीज होगी.