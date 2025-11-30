2 घंटे 47 मिनट की वो फिल्म, जिसने सिर्फ 3 दिन में तोड़े 4 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड, दुनियाभर में भी खूब मचा रही तबाही

Tere Ishk Mein Box Office Day 3: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. कुछ फिल्में खूब कमाई कर रही हैं, जबकि कुछ दर्शकों को खींचने में नाकाम साबित हो रही हैं. इसी मुकाबले के बीच एक फिल्म ऐसी भी है, जो दुनियाभर में खूब तबाही मचा रही है और धड़ाधड़ कमाई कर रही है. हम बात कर रहे हैं दो दिन पहले रिलीज हुई धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की बात कर रहे हैं.

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इतना ही नहीं, फैंस इस फिल्म को धनुष की सुपरहिट फिल्म ‘रांझणा’ का सीक्वल बता रहे हैं. हालांकि, फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग और नई है, लेकिन कुछ बातें मेल खाती हैं. फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और तेजी से कमाई कर रही है. फिल्म की कहानी शंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बहुत गुस्से वाला लड़का है और कॉलेज में मुक्ति पर दिल हार बैठता है.

फैंस को बेहद पसंद आ रही फिल्म

दोनों की कहानी खूबसूरती से आगे बढ़ती है, लेकिन हालात तब बदलते हैं जब मुक्ति किसी और से शादी करने का फैसला करती है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन की टोटल ऑक्यूपेंसी 25.77% दर्ज हुई थी, जबकि तमिल वर्जन की ऑक्यूपेंसी लगभग 20.84% के आसपास थी. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट देखने लायक है. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट दोनों ही दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींच रहे हैं. पहले दिन फिल्म अच्छी शुरूआत की थी.

4 मिनट 55 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जिसने 90s में तोड़े कई हिट गानों का रिकॉर्ड, सुनते ही झूम उठता है दिल, 29 साल बाद भी बरकरार है क्रेज

तीन दिनों तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड

वहीं, अब दूसरे और तीसरे दिन के आधे दिन का कलेक्शन भी आ चुका है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 16.50 करोड़ की कमाई की थी. ये आंकड़ा धनुष के बॉलीवुड करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा रही है. फिल्म ने इस साल रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों को ओपनिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है. इनमें ‘जॉली LLB 3’ जिसका पहले दिन का कलेक्शन 12 करोड़ रहा और ‘सितारे जमीन पर’ जिसकी ओपनिंग लगभग 10.70 करोड़ थी, शामिल हैं.

तीन दिनों में कर ली इतनी कमाई

वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 17 करोड़ की कमाई की है और तीसरे दिन के आधे दिन में फिल्म ने 4.67 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म की अब तक की टोटल कमाई 37.67 हो चुकी है. साथ ही फिल्म वर्ल्डवाइड भी अच्छी कमाई करने में लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक 48 करोड़ की कमाई कर ली है. ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में अपने बजट का आधी कमाई तो कर ही लेगी.

बड़ी संख्या में थिएटर पहुंच रहे लोग

28 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. खास तौर पर शाम के शो में दर्शक बड़ी संख्या में थिएटर पहुंच रही है. फिल्म का निर्माण गुलशन कुमार, टी-सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस ने किया है. फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने किया है, जबकि भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने को-प्रोड्यूस की कमान संभाली. कहानी और स्क्रीनप्ले हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखा है. फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके गाने हैं.

फैंस का मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

जिसको ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं. फिल्म के सभी गाने रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गए और उनकी जुंबा पर भी चढ़ गए. अगर फिल्म इसी रफ्तार आगे बढ़ती रही तो इस साल की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है. सोशल मीडिया पर भी फैंस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कृति सेनन ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दर्शकों को धन्यवाद दिया और लिखा कि ‘मुक्ति और शंकर आपके इश्क से खिल उठे हैं’.